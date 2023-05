Kult-Sci-Fi-Horror zurück in 4K im Heimkino

„Event Horizon - Am Rande des Universums “ – Film-Tipp – Vor ganzen 26 Jahren erschuf Genre-Ass und Regielegende Paul W. S. Anderson (u.a. „Resident Evil“, „Alien vs. Predator“) mit „Event Horizon“ einen unvergessenen Science-Fiction-Horror, der zu den filmischen Sternstunden des Genres gehört. Ein cineastisches Meisterwerk, das heute bei den Fans Kultstatus genießt.

Anderson gelang es vor allem, diese einzigartig bitterdüstere und herrlich beklemmende Atmosphäre zu erschaffen, die einem in den intensiven 92 Minuten des Films, durchgängig einen kalten Schauer über den Rücken fahren lässt. „Event Horizon - Am Rande des Universums“ ist ein genialer Angstmacher, wenn man ein wahrer Horrortrip damit beginnt, als ein Bergungsteam im All ein sieben Jahre verschollenes Grusel-Raumschiff findet.

Grusel-Raumschiff in 4K

Nun erscheint für alle Fans des ikonischen Genre-Kultfilms „Event Horizon“ das fesselnde Abenteuer in einer Neuauflage in gestochen scharfer 4K-Bilqualität sowie auf einer remasterten Blu-ray für das Heimkino. Außerdem gibt es spannendes Bonusmaterial mit unter anderem einem Making-of von „Event Horizon“, Audiokommentare von Regisseur Paul W. S. Anderson und Produzent Jeremy Bolt, entfernte sowie erweitere Szenen und vielem mehr.

Eine tolle Gelegenheit, die Event Horizon noch mal in bester Bild- und Ton-Qualität zu Hause auferstehen zu lassen. Ein zeitloses Sci-Fi-Horror-Meisterwerk, das auch all die Jahre später noch so begeistert und mitreißt wie damals. Wer den Kultklassiker „Event Horizon“ mit den Hollywood-Stars Laurence Fishburne und Sam Neill nicht kennt, nachfolgend der Plot: Es ist das Jahr 2040, als das Forschungsschiff Event Horizon auf dem Weg zum Neptun spurlos verschwindet.

Ganze sieben Jahre verstreichen, bis das Raumschiff urplötzlich wieder Signale sendet. Daraufhin wird eine Rettungsmission gestartet und das Schiff „Lewis und Clark“ entsendet. Das Ziel lautet nicht nur, eventuelle Überlebende zu finden, sondern auch, zu klären, was hinter dem geheimnisvollen Verwinden der Event Horizon steckte. Allerdings entpuppt sich die Mission als absoluter Horrortrip, als die Retter rund um Captain Miller an Bord der Event Horizon auf Dr. Weir treffen.

„Event Horizon - Am Rande des Universums“ 4K Neuauflage (4K UHD + Blu-ray) – Paramount Pictures) – VÖ: 25. Mai 2023