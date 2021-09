Escape The Undertaker

Escape The Undertaker: Trailer zum WWE-Superstar-Gruselfilm – Mit dem kommenden Gruselfilm „Escape The Undertaker“ kommen nicht nur Horror- sondern auch Wrestling-Fans voll auf ihre Kosten. Denn auch wenn die WWE-Legende The Undertaker in Rente gegangen ist, betritt der berühmt-berüchtigte Totengräber noch mal die große Bühne: Im eigenen interaktiven Horrorfilm, der bei Netflix erscheinen wird.

Dazu ist nun auch ein Trailer erschienen, mit dem ihr einen ersten Eindruck vom Undertaker-Grusel erhaltet. Es zeigt sich: „Escape The Undertaker“ könnte überaus unterhaltsam werden. Denn es wagen sich Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E, die Jungs von New Day, in das schaurige Anwesen des Undertakers.

Das passt der WWE-Legende natürlich überhaupt nicht, weshalb die Eindringlinge schnell den Zorn des Kult-Totengräbers zu spüren bekommen. Auf die drei Jungs warten beim verzweifelten Versuch, aus dem Spukhaus zu fliehen, nämlich etliche fiese Fallen und übernatürliche Herausforderungen. Der große Spaß kommt aber erst noch. Da das Grusel-Spektakel ja ein interaktiver Film ist, können die Zuschauer aktiv mitmachen.

Heißt: Man selbst bestimmt, wie das Schicksal von The New Day sich entscheidet. Dafür hat man während des Films diverse Auswahlmöglichkeiten, die man über den Bildschirm ansteuern kann. Hierbei übernehmen die Zuschauer die Entscheidungen des Trios. Wie das in der Realität ausschaut, zeigt auch der Trailer.

Allzulange muss man auch nicht mehr auf das Horror-Spektakel warten: So erscheint „Escape The Undertaker“ bereits am 05. Oktober 2021 beim Streaming-Dienst Netflix.