Es stand nie im Drehbuch: Eine der denkwürdigsten Rocky-Szenen – Wenn der Name Sylvester Stallone fällt, kommt einem unweigerlich mehr als schnell Slys Paraderolle als Rocky „Italian Stallion“ Balboa in den Sinn. Schließlich hat Stallone diesen Boxer von der Straße zu einer Kultfigur und Filmikone gemacht. Während das „Rocky“-Epos zum Schluss doch arg nachließ, bleiben vor allem die ersten vier Filme in bester Erinnerung. Vor allem der Streifen, mit dem alles anfing – „Rocky“ aus dem Jahre 1976.

Nach mittlerweile 47 Jahren, also bald einem halben Jahrhundert, regiert das „Rocky“-Franchise unangefochten die Welt der Boxfilme. Auch, weil die Reihe so viele unvergessene Szenen produziert hat, die jedem Fan ans Herz gingen. Dazu gehört auch eine der denkwürdigsten Rocky-Szenen. Aber der Reihe nach: Die „Rocky“-Filme leben von Balboa, der als Underdog am Ende zum Helden aufsteigt. Dies mit einer emotionalen, immer mitreißenden Reise, wozu auch die legendären Trainings gehören.

Genauer gesagt, sogenannte Trainingsmontagen, die zu einem epischen Score die Vorbereitung auf die Kämpfe Rockys zeitlich verdichtet zeigen. Hierbei galten bereits beim ersten Teil von Regisseur John G. Avildsen die Trainingsmethoden von Rocky als Oldschool. Wer erinnert sich nicht an den „Italian Stallion“, der auf Rinderhälften einschlägt und sich morgens rohe Eier reinzieht?

Geschichte hinter dem Obstwurf

Eine ganz besondere Szene innerhalb der Trainingsmontage des ersten Teils ist jene, die Rocky zeigt, wie er durch die vollen Straßen Philadelphias joggt. Hier wirft ihm ein Händler ein Stück Obst zu. Diese Geste soll Rocky Status bei den Menschen zeigen, gilt er dort als lokale Legende. Wenn man aber die Geschichte hinter dem Obstwurf kennt, wird die gesamte Szene noch ikonischer. Mit rund einer Million US-Dollar war das Budget für „Rocky“ recht gering.

Dies hatte zur Folge, dass es etliche Szenen gab, die ohne festes Drehbuch eingefangen wurden. Hier mussten die Beteiligten ihr Improvisationstalent zeigen. Genau dies war auch bei der Obstwurf-Szene der Fall. Stallone soll hierbei durch die vollen Straßen Philadelphias gejoggt sein, wobei eben diese Szene mehrmals gedreht werden musste. Deshalb lief Sly die Strecke auch mehrfach ab. Was viele nicht wissen: Die Fußgänger waren keineswegs engagierte Statisten, sondern normale Bürger in ihrem Alltag.

Der Obstwurf aus dem Film stand nicht im Drehbuch, sondern war eine Situation, die einfach spontan passierte. Kurz: eine echte und ehrliche Geste eines Verkäufers auf der Straße. Und genau das macht eine der denkwürdigsten Szenen in „Rocky“ noch eine Ecke magischer.

