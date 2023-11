Netflix kündigt neue "Terminator"-Serie an – Wie Arnold Schwarzenegger selbst zu Protokoll gab, sieht er sich nicht länger als Bestandteil der "Terminator"-Franchise – wer will es einem 76-Jährigen auch verübeln?! Zwar ist aus Sicht der Fans die Reihe ohne den ikonischen Darsteller der T-800-Kampfmaschine nahezu undenkbar, die Auskopplung "Terminator: Die Erlösung" hat jedoch bereits bewiesen, wie es gehen kann. Ohnehin hatten sich die Filme hinsichtlich des Kanons zuletzt gegenseitig so dermaßen in die Haare bekommen, dass ein Neustart für die strauchelnde Franchise sicherlich sehr heilsam wäre.

Ein solcher findet demnächst auf Netflix statt, wo die neben "The Sarah Conner Chronicles" zweite Serie aus dem Universum starten soll. Wie der Name schon verrät, wird der Stoff in "Terminator - The Anime Series" diesmal aber als animierte Version adaptiert.

In einer Mitteilung des Streaming-Dienstes heißt es dazu:

"In der Zukunft tobt seit Jahrzehnten ein Krieg zwischen den wenigen menschlichen Überlebenden und einer endlosen Armee von Maschinen. 1997 erlangt die als Skynet bekannte KI ein Bewusstsein und beginnt ihren Krieg gegen die Menschheit. Gefangen zwischen der Zukunft und der Vergangenheit ist eine Soldatin, die in die Vergangenheit geschickt wurde, um das Schicksal der Menschheit zu ändern. Sie kommt im Jahr 1997 an, um einen Wissenschaftler namens Malcolm Lee zu beschützen, der an der Einführung eines neuen KI-Systems arbeitet, das Skynets bevorstehendem Angriff auf die Menschheit entgegentreten soll. Während Malcolm sich mit den moralischen Problemen seiner Schöpfung auseinandersetzt, wird er von einem unerbittlichen Attentäter aus der Zukunft gejagt, der das Schicksal seiner drei Kinder für immer verändert."

Einen Starttermin für die neue Serie steht bislang noch aus. Bereits bekannt ist dafür aber immerhin, dass Masashi Kudō als Regisseur verantwortlich zeichnet, der sich seine Sporen bereits durch den Anime "Bleach" verdient hat.

Quelle: netzwelt.de