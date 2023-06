Es ist offiziell: Free-TV-Sender wird bald abgeschaltet – Entsprechende Gerüchte standen schon länger im Raum, doch nun ist es offiziell: In Kürze wird der im Free-TV empfangbare Sender Servus TV aus der deutschen Fernsehlandschaft verschwinden. Laut „DWDL.de“ sei inzwischen vom Sender selbst bestätigt worden, dass der lineare Betrieb bereits zum Ende des Jahres hin eingestellt werden soll.

In der Verkündung heißt es: „Servus TV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform Servus TV On. (…) Servus TV konzentriert sich künftig verstärkt auf seinen Heimatmarkt, wo das Programm des größten österreichischen Privatsenders auch weiterhin linear und digital verbreitet wird.“

Zuvor war das Ende der linearen Sendeform schon von einer Springer-Sprecherin kundgetan worden: „‚Welt‘ hat das Projekt Servus TV Deutschland gerne begleitet und bedauert daher die strategische Entscheidung von Servus TV, seinen linearen Sendebetrieb Deutschland einzustellen und sich ab dem kommenden Jahr wieder verstärkt auf seinen Heimatmarkt in Österreich zu konzentrieren.“

In diesen Zusammenhang sei erklärt, dass „Welt“ seit Beginn des Jahres in Sachen Nachrichten mit Servus TV kooperiert hatte. Der Sender hatte eigens das TV-Programm geändert, um Raum für die Beiträge zu schaffen.

Der Sendebetrieb bei Servus TV wird vorerst zwar grundsätzlich normal weiterlaufen, mit Blick auf die kommenden Abschaltung aber abermals Änderungen hinsichtlich der „Welt“-Inhalte erfahren – nur diesmal eben umgekehrt.

Wie „DWDL.de“ in Erfahrung gebracht haben will, soll die vorabendliche Nachrichtenstrecke bereits ab Juli zusammengekürzt werden und dann nicht mehr ab 18 Uhr, sondern erst ab 19.20 Uhr beginnen.

Der Sender Servus TV hat seinen Sitz im österreichischen Salzburg und war 1995 ursprünglich unter dem Namen „Salzburg TV“ gegründet worden, bis er dann im Jahr 2009 auf den heute gebräuchlichen Namen umgetauft wurde.

Am 01. Januar 2011 startete der Sendebetrieb in Deutschland, woraufhin der Sender mit hochwertigen Dokumentationen und einer Vielzahl von Sportübertragungen von sich reden machte.

Quellen: focus.de , dwdl.de