Schier unzählige Action-Filme haben uns in den letzten Dekaden begeistert. Auch wenn die Actioner dieser Tage immer noch wie Pilze aus dem Boden sprießen, so haben die 80er und 90er für viele Film-Fans immer noch die besten Action-Streifen hervorgebracht.

Das findet auch Hollywood-Legende und Regisseur Michael Mann („Collateral“, „Public Enemies“), der mit „Heat“ 1995 einen der größten Actionfilme aller Zeiten inszeniert hatte. In einem Interview mit „Total Film“ verriet er nämlich, was er von den aktuellen Actionern hält: nicht viel. Dem vorangegangen war, dass Michael Mann auf Grundlage des kürzlich erschienenden „Heat 2“-Romans eine filmische Fortsetzung plant.

„Ich bin einfach gelangweilt davon. Es ist nicht wirklich spannend.“

Im Interview zu den Vorbereitungen dazu ließ er nebenher kein gutes Haar am heutigen Action-Kino. So schimpfte Mann: „Ich bin einfach gelangweilt davon. Es ist nicht wirklich spannend. Ich meine manchmal ist die Choreografie so außergewöhnlich, dass sie faszinierend und ziemlich gut ist. Aber im Regelfall: Nein. [Die Action] ist einfach lahm.“

Michael Mann verriet überdies, dass er mit „Heat 2“ wieder großes Action-Kino auf die große Leinwand bringen will und es nicht wie heutzutage oft üblich, als Serie geplant ist:

„Es gibt fantastische Arbeit im Serienbereich und aus welchen Gründen auch immer, hat sie eine kurze Halbwertszeit. Dino De Laurentis sagte einst zu mir: ‚Michael, es gibt den kleinen Bildschirm und die große Leinwand.‘ Damit war alles gesagt. Ich will das Fernsehen nicht schlecht machen. Es ist wirklich [ein goldenes Zeitalter]. Aber das große Kinoerlebnis – es gibt nichts Vergleichbares.“

