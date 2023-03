Es darf wieder (nicht) gelacht werden: Teaser zu Staffel 4 von Bullys LOL – Einmal mehr ist es so weit: Erneut lautet die Regel, dass die Person rausfliegt, die lacht. Denn die vierte Staffel des Formats „LOL: Last One Laughing“, präsentiert von Ausnahmekomiker Michael „Bully“ Herbig, steht in den Startlöchern, um prächtige Unterhaltung zu liefern. Erneut werden Comedians und Promis miteinander vor eine nahezu unlösbare Aufgabe gestellt.

Wie in den Vorgängerstaffeln auch geht es darum, dass niemand lachen darf, solange das Spiel läuft. Wer gegen diese beinharte Regel verstößt, fliegt. Das Problem an der Sache: Auch in Staffel vier von „LOL: Last One Laughing“ stehen die Kandidaten vor der gnadenlosen Tatsache, dass sie alle auf ihre Weise begnadete Spaßmacher sind, die sich mitunter zu allem Überfluss auch noch allzu gut persönlich kennen. Und ertönt erst mal ein Signal, hat einer aus ihrer Gruppe die diebisch unterhaltsame Aufgabe, die anderen auf unnachahmliche Weise zu bespaßen.

Dabei nicht in Gelächter auszubrechen – fast unmöglich …

Das gilt eben nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für alle Zuschauer. Abonnenten von Amazon Prime Video erhalten also zum vierten Mal die Vollbedienung in Sachen Humor. Wie in den letzten Jahren auch wird „LOL: Last One Laughing“ wieder jede Woche mit zwei Doppelfolgen aufwarten. Los geht die neue Staffel am 6. April und läutet das Osterwochenende ein. Wer keine Geduld hat, jede Woche auf das nächste Doppel zu warten, geduldet sich bis zum 20. April und kann dann die komplette Staffel in einem Rutsch genießen.

Mittlerweile ist bekannt, welche Kandidaten dem gnadenlosen Test der Willenskraft und ihrer Bauchmuskeln unterzogen werden: Einmal mehr wird Hazel Brugger mit von der Partie sein. Sie erhält humoreske Mitstreiterinnen in den Komikerinnen Cordula Stratmann sowie Martina Hill. Mit ihnen in den Ring steigen die deutschen Komik-Giganten Michael Mittermeier, Max Giermann und Kurt Krömer, der ebenso wie Hill und Giermann seine Rückkehr zum Format feiert. Diesmal neu mit dabei: der Comedian Jan van Weyde.

Weitere prominente Kandidaten:

Moderator Joko Winterscheidt, der eigentlich schon in Staffel drei mitmischen wollte, seinerzeit jedoch wegen einer Corona-Infektion nicht konnte. Neben ihm wird mit Elton eine weitere Moderationsgröße mit im Boot sitzen. Abgerundet wird die Auswahl durch den bekannten Schauspieler Moritz Bleibtreu – man darf gespannt sein, ob und wie die Kinogröße mit den Comedians in Sachen Ulk mithalten kann. Einen Vorgeschmack auf die neue Staffel „LOL: Last One Laughing“ liefert euch der Teaser.

Wir wünschen euch damit schon einmal viel Vergnügen, bevor es am 6. April wieder heißt: „Nicht lachen!“

Quelle: kino.de