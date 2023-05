Erstmals uncut in Deutschland

Erstmals uncut in Deutschland: Einer der besten Actionfilme Jackie Chans – Wer feiert und liebt diesen Typen nicht? Jackie Chan ist ja nicht nur ein begnadeter Kampfsportler, sondern auch ein grandioser Schauspieler. Anfangs in der Filmindustrie Hongkongs nur als Abklatsch von Bruce Lee verkannt, feierte Chan schnell seinen persönlichen Siegeszug, der ihm letztendlich Millionen Fans und definitiv Kultstatus einbrachte.

Er selbst kreierte seinen eigenen Kampfstil und schaffte es, mit akrobatisch-komödiantischen Aktionen weltweit bekannt zu werden. Nicht zu Unrecht erhielt Jackie Chan 2016 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Da erinnern wir uns doch gerne an seine Kult-Filme wie „Rush Hour“ oder „Police Story“. Noch mehr aber sicherlich an seine Martial-Arts-Klassiker wie „Powerman“, „Meister aller Klassen“ oder den legendären „Sie nannten ihn Knochenbrecher“.

Erstmals in der ungeschnittenen Originalfassung in Deutschland

Jedoch zählt der Nachfolger „Drunken Master II“ aus dem Jahre 1994 nicht nur zu den besten Actionfilmen des 20. Jahrhunderts, sondern gilt auch als eines der filmischen Kung-Fu-Meisterwerke. Erschaffen durch Regisseur Lau Kar-Leung, der Jackie Chan und Ti Lung zu spektakulären Fights pushte, die bis heute zu ihren besten Leistungen in ihren Karrieren gelten. Nun erscheint eben dieser legendäre Kultfilm erstmalig in der ungeschnittenen Originalfassung in Deutschland.

Fans sollten da wirklich leuchtende Augen bekommen. Denn bis dato war die Uncut-Version nur als Exportfassung verfügbar. Komplett unzensiert gab es diesen Kult-Klassiker über Jahre nur in Asien. Nun also schafft es die Uncut-Version des Martial Arts-Klassikers „Drunken Master 2“ endlich nach Deutschland. Dies in Form eines toll aufgemachten, limitierten Mediabooks inklusive Booklet, das aus dem Hause Plaion Pictures stammt.

Wilde Hetzjagd quer durch China

Dieses beinhaltet „Drunken Master II“ erstmals auf Blu-ray aber auch auf DVD. Wie erwähnt in der ungeschnittenen Originalfassung und zudem uncut in deutscher Sprache (Deutsch DTS-HD Master Audio 5). Ein Fest für jeden Kampfsport- und Jackie Chan-Fan, in der Handlung eine ungeschnittene Reise nach China antreten zu dürfen: Dorthin, wo zur Jahrhundertwende von der einst so großen Quing-Dynastie nicht mehr viel übrig ist. Währenddessen befindet sich die neue Republik im Aufbau.

In diesem eher chaotischen Szenario versuchen zwielichtige Kolonialmächte ein unbezahlbares Jadeartefakt aus China zu schmuggeln. Doch beim Zoll kommt das wertvolle Kleinod durch eine Verwechslung in die Hände von Wong Fei-hung. Er ist Meister des Drunken Boxings, was er nun zur Anwendung bringen muss. Denn damit beginnt für ihn eine Hetzjagd quer durch China.

Also merkt euch den 24. August 2023 vor, denn dann feiert „Drunken Master 2“ hierzulande in seiner ungeschnittenen Originalfassung auf Blu-ray seine Premiere im Heimkino.

Quelle: dvd-forum.at