Erstmals komplett ungekürzt: 80er-Slasher erscheint endlich uncut im Heimkino – Filmfans der älteren Garde werden sich noch gut an die alte VHS-Kassette erinnern. Der Vorläufer der DVD und Blu-ray hatte gerade in den 80er Jahren Hochsaison. Und damals gab es den einen oder anderen Streifen, der bis heute nie auf die neuen Medien portiert wurde.

Einer dieser Filme ist der Slasher-Klassiker „Shallow Grave - Reise in die Hölle“, der in den 80er Jahren die Genrefans begeisterte. Allerdings damals selbst nur in einer gekürzten Fassung auf VHS. Jahrzehnte später hat man diesen Slasher wieder ausgegraben und bringt diesen direkt komplett uncut auf Blu-ray heraus. In „Shallow Grave - Reise in die Hölle“ geht es um eine Gruppe junger Frauen.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Sie befinden sich schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Denn die befreundeten Studentinnen Sue Ellen (Lisa Stahl), Patty (Carol Cadby), Rose (Donna Baltron) und Cindy (Just Kelly)werden Zeuge eines Mordes. Dies wiederum hat der Täter mitbekommen, woraufhin die Freundinnen selbst um ihr Leben bangen müssen. Nicht besser macht es die Tatsache, dass der Killer ein Polizist ist, der es recht einfach hat, die Mädels zu verfolgen und sie letztendlich auszuschalten.

Mag sein, dass „Shallow Grave - Reise in die Hölle“ eine eher schlichte Story hat. Aber dafür ist diese spannend und herrlich blutig inszeniert worden. Deshalb schritt damals auch die FSK ein, die den Slasher um ganze zwei Minuten kürzte. Wer sich auskennt, weiß, dass zwei Minuten in einem Film schon eine ganze Menge sein können. Doch damit ist wie bereits erwähnt Schluss.

Wer Lust auf einen Slasher-Klassiker hat, der viele Jahre im Filmnirvana verweilte, kann „Shallow Grave“ von Regisseur Richard Styles ab dieser Woche erstmals in voller Länge im Heimkino erleben.

Quelle: filmstarts.de