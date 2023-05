Erster Trailer mit Jason Statham: Meg 2 zeigt Kampf gegen größten Fisch-Koloss – 2018 verschmolz „The Meg“ sachten Tier-Grusel mit jeder Menge satter Action. Kein Wunder, war mit Jason Statham die Hauptrolle doch mit einem der größten Actionstars besetzt. Nun hat man bei Warner Brothers den Trailer zum Nachfolger veröffentlicht, der in Bälde in den Kinos anlaufen wird. Hier ist der erste Trailer zu „The Meg 2: Die Tiefe“. Und der könnte den größten Megalodon zeigen, der je eine Leinwand unsicher machte.

Wir erinnern uns, 2018 war „The Meg“ ein echter Überraschungshit. Der Film drehte sich um eine Forschergruppe, die auf einer Mission am tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben Erkenntnisse sammelte. Doch dabei störte sie einen gewaltigen Urhai. Ihre einzige Rettung: Der Experte und taucherfahrene Jonas Taylor, welcher der Bestie Herr werden sollte, verkörpert von Jasons Statham. Der Film konnte das Publikum überzeugen und so wurde kurz darauf ein Nachfolger angekündigt.

Es sickerten immer wieder Infos zu einem zweiten „The Meg“ durch

Nun haben wir den Trailer zu „The Meg 2: Die Tiefe“ vorliegen. Der steigt erst einmal 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit ein – mit dem beliebten Motiv des Fressens und Gefressenwerdens in der prähistorischen Ära. Wir bekommen allerhand Getier vorgesetzt, dass sich gegenseitig den Garaus macht. Die vermeintliche Krönung findet diese Szene im Auftauchen des allseits beliebten Tyrannosaurus Rex, der in bester „Jurassic Park“-Manier die dickste Beute macht und den Herrscher markiert.

Er setzt zum mächtigen Siegesgebrüll an – steht dabei aber in der Brandung. Sein Fehler, wie sich zeigen soll, denn ein urgewaltiger Megalodon schießt ins Bild und verputzt den König der Tyrannenechsen. Erst jetzt geht es in die Gegenwart – der Trailer zeigt uns ein Unterwasser-Forschungsteam, welches eine erschreckende Entdeckung macht. Unter ihnen: Jonas Taylor. Gemeinsam werden sie Zeuge: Gleich mehrere Megalodons werden frei.

Urbesetzung kehrt zurück

Nun dröhnt der Rock-Klassiker „Barracuda“ aus den Boxen und der Trailer geht in die Vollen, zeigt das Ausmaß der kommenden Hai-Action. Für die garantiert nicht nur Jason Statham, sondern auch der zum weltweiten Action-Star avancierte Wu Jing. Ebenfalls neu auf der Besetzungsliste sind Skyler Samuels, Sienna Guillory und Sergio Peris-Mencheta. Aus dem ersten Film bekannte Darsteller wie Cliff Curtis, Shuya Sophia Cai und Page Kennedy kehren überdies zurück.

In dem Trailer ist auch eine Szene zu sehen, in der jemand auf ein anderes vermeintliches Urvieh in Form einer großen Echse einprügelt – im Netz wird spekuliert, ob neben dem Megalodon noch weitere prähistorische Bestien für den Film aktiviert werden könnten. So ist es auch in der Romanvorlage von Steve Alten von 1999, „The Trench“. Fest steht: Der Stil des ersten Films, sich nicht so ernst zu nehmen und statt Tierhorror satte Action zu bieten, wird auch bei „The Meg 2: Die Tiefe“ weiter den Mittelpunkt bilden.

Wer nun Bock auf dieses prächtige Creature Feature im besten B-Stil bekommen hat, sollte sich „The Meg 2: Die Tiefe“ am 03. August im Kino gönnen.

