Erster Film seit 10 Jahren: Kult-Regisseur verbietet Trailer und Bilder – Er gehört zu den legendärsten Animationskünstlern aus Japan: Hayao Miyazaki genießt bei den Anime-Fans Kultstatus. Schließlich hat er dem beliebten Filmgenre unvergessliche japanische Zeichentrickfilme wie „Prinzessin Mononoke“, „Chihiros Reise ins Zauberland“, „Das wandelnde Schloss“ oder „Mein Nachbar Totoro“ beschert.

Hayao Miyazakis letzter Film „Wie der Wind sich hebt“ liegt jedoch mittlerweile zehn Jahre in der Vergangenheit. Doch bald kehrt der Kultregisseur mit einem neuen Film nach zehn Jahren Abstinenz zurück. Dies kündigte das legendäre Studio Ghibli mit einem Poster an. Der Titel des neue Films lautet dabei „How Do You Live?“ und wird übrigens Hayao Miyazakis finaler Film in seiner beachtlichen Vita sein.

Hayao Miyazakis allerletzter Film

Eigentlich sollte bereits nach „Wie der Wind sich hebt“ Schluss sein, zur Freude aller Fans entschied sich Miyazaki aber doch noch mal dazu, dem Anime-Genre einen weiteren Film zu gönnen. Seit der Ankündigung mit dem Poster warten Fans auf weitere Details zu „How Do You Live?“ und natürlich auch auf einen Trailer. Doch das können sie sich abschminken. Denn laut „The Hollywood Reporter“ wird Studio Ghibli nichts weiter vor dem Kinostart im Juli veröffentlichen.

Dies bedeutet: Weder Trailer noch Bilder werden Fans vor dem Gang ins Kino zu sehen bekommen. Toshio Suzuki, seines Zeichens sowohl Studio-Ghibli-Hauptproduzent als auch die rechte Hand von Miyazaki erklärte in einem Interview mit dem japanischen Magazin „Bungei Shunji“, dass man wolle, dass alle Fans den Film ohne Vorkenntnisse im Kino zum ersten Mal erleben sollen. Toshio Suzuki:

Viele Trailer verraten einfach zu viel von Film

„Es gibt einen amerikanischen Film – ach, ich hätte den Titel fast laut gesagt! – er erscheint diesen Sommer ungefähr zur gleichen Zeit. Sie haben drei Trailer dafür gemacht und sie einzeln veröffentlicht. Wenn du dir alle drei ansiehst, weißt du alles, was in diesem Film passieren wird. Wie denken Kinogänger darüber? Es muss Leute geben, die nach dem Anschauen aller Trailer den Film nicht wirklich sehen wollen. Also wollte ich das Gegenteil davon tun.“

Auch aufgrund eines Lobes seitens Miyazaki an Suzuki für sein Poster zum Film, sei diese Idee der ungewöhnlichen Marketing-Strategie gewachsen. Suzuki: „Seit 'Nausicaä aus dem Tal der Winde' (1984) bin ich an unseren Filmen beteiligt, aber Hayao Miyazaki hat mich zum ersten Mal wirklich gelobt. 'Suzuki-san, das ist unglaublich. Das ist das beste Poster, das du je gemacht hast', sagte er.“

„Tief im Inneren glaube ich, dass es das ist, was sich Kinogänger wünschen.“

„Ich hatte das Gefühl, dass das ein Hinweis war, also beschloss ich: 'Lass uns nur dieses eine Poster für die Vermarktung verwenden.' Also überhaupt keine Trailer oder TV-Werbespots … Auch keine Zeitungsanzeigen. Tief im Inneren glaube ich, dass es das ist, was sich Kinogänger wünschen.“

Alle Fans die sich den nun wirklich letzten Film „How Do You Live?“ der Anime-Legende Hayao Miyazaki im Kino ansehen wollen, bekommen also eine wahre filmische Überraschungsbox angeboten. Eine spannende und außergewöhnliche Sache, die man sich ab dem 14. Juli 2023 in den deutschen Kinos ansehen kann.

Quelle: moviepilot.de