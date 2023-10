Erneute Änderungen beim Streaming-Giganten: Netflix will wohl erneut die Preise erhöhen – Preiserhöhungen bei Streaming-Diensten und kein Ende in Sicht. Wenige Services, die einst als Erlösung vom Chaos aus Kabelfernsehen und Pay-TV-Gebühren gesehen wurden, sind längst zu einer Flut an Plattformen geworden, die noch dazu gefühlt im Wechsel monatlich die Preise anziehen. Der Platzhirsch unter ihnen ist nach wie vor Netflix – und dort will man laut Medienberichten bald erneut die Preise erhöhen.

Wie „PC Games“ berichtet, zog man sich beim Streaming-Dienst des Mäusekonzerns Disney+ erst unlängst den Unmut der Kundschaft zu, als man allen mit Sperrung drohte, die sich weigern, die neuen Richtlinien hinsichtlich des Account-Teilens einzuhalten. Bald dürfte wohl auch Netflix einmal mehr den Zorn der Abonnenten zu spüren bekommen, wie das Portal mutmaßt. Denn Streaming wird immer kostspieliger.

Derzeit gelten in Deutschland folgende Preise bei Netflix:

Das Einsteiger-Abonnement schlägt mit 4,99 Euro zu Buche, wenn man die werbefinanzierte Variante wählt. Für ein Basis-Abo ohne Werbung sind es 7,99 Euro. 12,99 Euro kostet das Standard-Abo, 17,99 hingegen der Premium-Zugang. Dabei hat sich Netflix in einigen Ländern bereits des werbefinanzierten Basis-Abos entledigt: Laut dem Bericht wurde es in Kanada, den USA oder Großbritannien abgeschafft.

Nutzer haben also im Moment quasi die Wahl zwischen zwei Optionen: kostspielig und in hoher Ton- und Bildqualität oder günstig mit Abstrichen, dafür aber mit Werbefinanzierung. Etwas, worüber der Artikel bei „PC Games“ als einer „eher versteckten Preiserhöhung“ spricht. Doch es soll in absehbarer Zeit auch eine ganz herkömmliche Teuerung folgen, wie das Portal unter Berufung auf das „Wall Street Journal“ berichtet. Demnach soll der Branchenprimus mit einer regulären Preiserhöhung planen.

Wann wird es soweit sein?

Dem Bericht zufolge will man bei Netflix den Ausgang des Hollywood-Schauspielerstreiks abwarten, nachdem der Autorenstreik bereits hochoffiziell sein Ende gefunden hat. Ist das geschehen, soll dem Bericht zufolge eine Preiserhöhung in den USA und Kanada erfolgen. In weiteren Ländern, unter ihnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die Bundesrepublik Deutschland, soll Netflix dann mit der Preiserhöhung nachziehen.

Noch nicht bekannt ist, wie hoch die neuen Preise ausfallen werden, ebenso steht ein genauer Zeitpunkt für die Erhöhung noch nicht fest. Seitens Netflix hat man sich zu den berichteten Plänen nicht geäußert, weder bestätigt noch dementiert, ob und wann die Abonnements für den Streamingdienst teurer werden könnten. Doch „PC Games“ betont, dass man laut „Wall Street Journal“ im Hause Netflix definitiv mit einer Preiserhöhung planen soll.

Quelle: pcgames.de