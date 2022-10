Erinnerungen an Hagrid: Daniel Radcliffe ehrt verstorbenen Robbie Coltrane – Der beliebte schottische Schauspieler Robbie Coltrane ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Vielen Fans außerhalb des englischsprachigen Raums ist er wohl vor allem in seiner Rolle als Wildhüter Hagrid aus der „Harry Potter“-Reihe bekannt. Deren Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, der in der Filmreihe den Harry gab, ehrte Coltrane nun postum. Viele weitere Filmschaffende taten es ihm nach.

Beide Schauspieler waren seinerzeit während der Filme in Dutzenden Szenen zusammen auf der Leinwand, arbeiteten entsprechend intensiv zusammen, wie etwa „Unilad“ berichtet. Nach dem Dahinscheiden des Schotten äußerte sich Radcliffe in einer öffentlichen Mitteilung, in der er nichts als lobende Worte über den Mimen fand: „Robbie war einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, und hat uns als Kinder am Set ständig zum Lachen gebracht.“

Radcliffe erzählte auch Set-Anekdoten aus seinen Erinnerungen an Coltrane:

„Ich erinnere mich besonders gerne an ihn, wie er uns bei 'Der Gefangene von Askaban' bei Laune hielt, als wir uns stundenlang in Hagrids Hütte vor dem sintflutartigen Regen versteckten und er Geschichten erzählte und Witze riss, um die Moral aufrechtzuerhalten. Ich habe unglaubliches Glück, dass ich ihn kennenlernen und mit ihm arbeiten durfte, und bin sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Er war ein unglaublicher Schauspieler und ein liebenswerter Mensch.“

Auch die Autorin der zum Pop-Kultur-Phänomen avancierten „Harry Potter“-Bücher, J. K. Rowling, zollte dem Verblichenen Respekt: „Ich werde nie wieder jemanden kennen, der auch nur annähernd so ist wie Robbie. Er war ein unglaubliches Talent, ein absolutes Unikat, und ich hatte das große Glück, ihn zu kennen, mit ihm zu arbeiten und mich mit ihm kaputt zu lachen. Ich spreche seiner Familie, vor allem seinen Kindern, meine Liebe und mein tiefes Beileid aus.“

Auch der berühmte englische Satiriker, Moderator und Schauspieler Stephen Fry nahm Abschied von seinem Freund:

„Ich traf Robbie Coltrane zum ersten Mal vor fast genau 40 Jahren. Ich war gleichzeitig von Ehrfurcht, Schrecken und Liebe überwältigt. Er war so tiefgründig, kraftvoll und talentiert: lustig genug, um hilflosen Schluckauf & Glucksen auszulösen, während wir unsere erste Fernsehsendung 'Alfresco' drehten. Leb wohl, alter Freund. Wir werden dich so schrecklich vermissen.“

Filmfans könnten sich an Coltrane etwa auch wegen seiner Mitwirkung an den James-Bond-007-Streifen „GoldenEye“ und „Die Welt ist nicht genug“ sowie dem viktorianischen Thriller-Meisterwerk „From Hell“ erinnern, wo er die Bandbreite seines Schaffens unter Beweis stellte. Er hielt den Guinness-Weltrekord für gleich drei aufeinanderfolgende BAFTA-Awards als bester Schauspieler für seine Darstellung des Fitz in der TV-Serie „Cracker“ 1994, 1995 und 1996 an der Seite von Sir Michael Gambon.

Quelle: unilad.com