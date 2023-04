Erhöhung des Rundfunkbeitrages: Erster Sender nennt konkrete Zahlen – 18,36 Euro zahlt nahezu jeder Bundesbürger Monat für Monat an die Öffentlich-Rechtlichen, und damit weit mehr als für jeden Streaming-Dienst. Doch selbst das reicht der ARD und dem ZDF angeblich nicht aus, wo man kürzlich einen deutlich erhöhten Finanzbedarf angemeldet haben soll. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, würde dies eine spürbare Erhöhung des Rundfunkbeitrages nach sich ziehen.

Einem Bericht des Portals „The Pioneer“ zufolge soll sich der Westdeutsche Rundfunk (WDR) diesbezüglich nun mit einer konkreten Zahl aus der Deckung gewagt, und der zuständigen Kommission (KEF) eine Erhöhung um 1,09 Euro monatlich vorgeschlagen haben.

Wenn nun auch noch das ZDF einen erhöhten Finanzbedarf anmeldet, könnte der Rundfunkbeitrag sogar um 1,55 Euro und damit auf monatlich 19,91 Euro ansteigen.

Zuletzt war die Zwangsgebühr im Jahr 2021 von zuvor 17,50 Euro auf 18,36 Euro erhöht worden und hatte den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in dem Jahr stolze 8,4 Milliarden Euro in die Kassen gespült – so viel wie noch nie zuvor.

Selbst das soll angeblich aber vorne und hinten nicht mehr ausreichen, so dass die ARD kürzlich sogar einen Finanzbedarf angemeldet haben soll, der zu einer Erhöhung um 6,93 Euro auf dann 25,19 Euro führen würde – eine Steigerung von satten 37 Prozent.

Vor diesem Hintergrund wirken die Forderungen des WDR fast schon geerdet, aber dennoch ist selbst diese Erhöhung fraglich, formt sich doch nicht nur in der Politik ein immer größerer Widerstand – selbst aus den eigenen Reihen hatte sich kürzlich erst Helmut Marktwort, seines Zeichens Mitglied im Rundfunkrat des BR, sogar für eine Senkung des Beitrages über mehr Sparanstrengungen stark gemacht.

Vonseiten der Bevölkerung würden nach einer aktuellen Insa-Umfrage ohnehin ganze 39 Prozent der Bundesbürger am liebsten gar nichts mehr für die Öffentlich-Rechtlichen zahlen, selbst wenn das damit einherginge, dass ihnen das Angebot der Sender dann nicht mehr zugänglich wäre. Gerade einmal 5 Prozent wären Willens, eine Erhöhung der Beiträge in Kauf zu nehmen.

Quellen: giga.de , thepioneer.de