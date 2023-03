Erfolgsserie Wednesday: Alle Infos zur zweiten Staffel des Netflix-Hits – Das weltweite Phänomen „Wednesday“ geht in die nächste Runde. Eine der erfolgreichsten Serien des Jahres 2022 erhält wenig überraschend eine zweite Staffel – mindestens. Kein Wunder bei einem Netflix-Format, das sich 2022 gegen starke Serienkonkurrenz etwa aus dem Hause HBO oder Paramount+ durchsetzen konnte. Der Goth-Mystery-Ableger der „Addams Family“ überzeugte auf ganzer Linie. Erste Informationen zur kommenden Staffel gibt es bereits, die ihr zusammen mit einem Netflix-Teaser in diesem Beitrag findet.

„Wednesday“ legte den besten Serienstart auf Netflix hin – laut Medienberichten, auch auf unserem Portal, nicht zuletzt deshalb, weil vor allem junge Zuschauer die sozialen Medien nutzten und einen Hype um den Tanz von Wednesday-Addams-Darstellerin Jenna Ortega lostraten. Wie geht es also weiter mit dem düsteren Mädchen und ihrer Kultfamilie? Denn die zweite Staffel wurde bereits von Netflix ganz offiziell per Video bestätigt (siehe unten).

Starttermin steht (noch) nicht fest

Wann mit der zweiten Staffel von „Wednesday“ zu rechnen ist, steht noch in den Sternen – laut dem Portal „Techbook“ ist bei Serienstaffeln eine Wartezeit von einem Jahr üblich. Dort rechnet man mit einer aufwendigen Produktion, so dass allgemein eine Fortsetzung frühestens Anfang 2024 zu erwarten sein dürfte. Alles noch in den Sternen, so scheint es. Apropos: Ein Gerücht besagt, dass Amazon Prime Video Netflix „Wednesday“ wegschnappen will. Dabei soll es um Nutzungsrechte gehen.

Tatsache ist jedoch, dass die erste Staffel des Formats bei Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) gedreht wurde – genau wie die beiden beliebten „Adams Family“-Kinofilme aus den 90er Jahren. Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass Amazon MGM mit allen dazugehörigen Marken aufgekauft hat, darunter eben auch Größen wie „James Bond 007“ oder die „Addams Family“. Ist also an den Gerüchten über eine mögliche Fortsetzung von „Wednesday“ exklusiv auf Prime Video etwas dran?

Wird das Format von den noch dazu Netflix-Servern entfernt?

„Techbook“ entkräftet solche Befürchtungen. Der Artikel stellt klar, dass die Verträge zwischen Netflix und MGM von der Übernahme durch Amazon nicht berührt werden. Man geht also davon aus, dass die 2. Staffel von „Wednesday“ wie gewohnt bei Netflix fortgesetzt wird. Damit ist aber auch klar, dass der rechtliche Status weiterer Projekte rund um die „Addams Family“ etwas komplizierter werden könnte – die Entwicklung wird zu beobachten sein.

Immerhin hat Amazon Prime Video stolze 8,5 Milliarden Dollar für MGM hingeblättert und wird die Erfolgsmarken der traditionsreichen Film- und Serienschmiede auf dem hauseigenen Streamingdienst kaum ungenutzt lassen. Fest steht auch: Über die eigentliche Story einer zweiten Staffel von „Wednesday“ ist man sich noch im Unklaren, Staffel 1 wartete vor allem mit jeder Menge abgeschlossener Handlungsstränge auf. Vorsicht, Spoiler: Im Serienfinale wurde ein möglicher Stalker angedeutet, Staffel 2 könnte sich um dessen Identität drehen. Ende der Spoiler

Die beiden Showrunner des Formats haben jedenfalls eigene Pläne geäußert:

Miles Millar und Al Gough könnten – das Einverständnis von Netflix vorausgesetzt – in der zweiten Staffel die Familie von Tochter Wednesday näher beleuchten. Das wäre ein Fest für langjährige Fans der „Addams Family“, die sich ein Wiedersehen mit Morticia, Gomez, Fester, Pugsley und Co. wünschen.

Vorsicht, Spoiler: Es könnte auch ein Wiedersehen mit Lauren Gates (Christina Ricci) oder einem Fanliebling-Monster aus Staffel 1 geben. Ebenso könnte die Freundschaft zwischen Wednesday und Enid mehr in den Mittelpunkt rücken. Ende der Spoiler Über mögliche Neubesetzungen oder Auswechslungen von Charakteren wurde bisher nichts bekannt, wie „Techbook“ betont. Demnach sollen alle bekannten Rollen mit den Stars der ersten Staffel besetzt werden – Änderungen natürlich vorbehalten. Hauptdarsteller und Figuren wären somit:

Jenna Ortega als Wednesday Addams

Emma Myers als Enid Sinclair

Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams

Isaac Ordonez als Pugsley Addams

Luis Guzmán als Gomez Addams

Jamie McShane als Sherriff Donovan Galpin

Hunter Doohan als Tyler Galpin

Percy Hynes White als Xavier Thorpe

Moosa Mostefa als Eugene Otinger

Quelle: techbook.de