Die Film- und Serienwelt begeistert tagein, tagaus. Mittendrin auch unzählige Schauspielerinnen, die mit ihren Performances oftmals die Kirsche auf der Filmtorte bilden. Hierbei hat die Geschichte schier unendlich viele Stars hervorgebracht.

Aber nicht nur in Hollywood, sondern auch hier in Deutschland, wo zahlreiche Frauen in Serien und Filmen sich in die Herzen der Zuschauer gespielt haben. Dazu zählen auch etliche Augenweiden, die nicht nur durch ihr Schauspiel, sondern auch mit ihrem Äußeren von den Plätzen reißen. In unserem neuen Special widmen wir uns deshalb den 37 heißesten deutschen Schauspielerinnen.

Darunter sind große Stars, die es sogar von Deutschland aus über den großen Teich geschafft haben. wie Diane Kruger, Alexandra Maria Lara oder Seriendurchstarter wie „The Walking Dead“-Star Nadia Hilker und Sibel Kekilli, die zum „Game of Thrones“-Cast gehörte.

Klar, Geschmäcker sind verschieden, daher auch an dieser Stelle unser Credo: „Nichts ist in Stein gemeißelt“, schließlich hat jeder halt sicher auch bei diesem Ranking das eine oder andere Mal einen anderen Geschmack!

Platz 37: Ania Niedieck – 10. Oktober 1983

Platz 36: Julia Dietze – 9. Januar 1981

Platz 35: Jytte-Merle Böhrnsen – 5. Januar 1984

Platz 34: Anna-Katharina Samsel – 12. April 1985

Platz 33: Jenny Löffler – 10. November 1989

Platz 32: Laura Osswald – 8. März 1982

Platz 31: Isabell Horn – 31. Dezember 1983