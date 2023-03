Er spielte die wohl unbeliebteste Figur: Geschasster Schauspieler zurück bei Star Wars – Vor 18 Jahren sorgte er im „Krieg der Sterne“-Universum zum letzten Mal für Fan-Shitstorms, noch bevor es überhaupt einen Namen für so etwas gab oder das Internet eine derart große Sache war wie heute: Ein Charakter, der in „Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith“ seinen letzten Auftritt feierte und nur damit – das Ende des Charakters – Fans der Franchise zu Beifallsstürmen hinriss. Der Gungan Jar Jar Binks, gespielt von Ahmed Best. Doch nun kehrt der Schauspieler zu „Star Wars“ zurück.

Nervöse Fans können angesichts dieser News dennoch aufatmen, denn er wird eine ganz andere Figur verkörpern. Best wird in der Serie „The Mandalorian“ mitspielen. Achtung, mögliche Spoiler: In der Episode „Kapitel 20: Das Findelkind“ erfahren wir mehr über „Baby Yoda“. Der Kleine, der eigentlich Grogu heißt, ist bekanntlich seit der ersten Staffel der Schützling und Ziehsohn des Mandalorianers. Din Djarin, wie „The Mandalorian“ eigentlich heißt, muss Grogu vor allerlei Gefahren und Nachstellungen behüten.

Die Herkunft des Kleinen ist dabei Rätsel und Antrieb der Serie

Die dunkle Seite will Grogu tot sehen. Diesmal erlebt Baby Yoda/Grogu eine Rückblende, in der wir Zeuge des Angriffs der Klonkrieger auf den Jedi-Tempel werden. Wie sich herausstellt, war Grogu damals selbst ein Zögling, vielleicht gar schon ein Padawan des Tempels. Unter dem gnadenlosen Befehl des Imperators, Order 66, töten die Angreifer in der „Star Wars“-Historie bekanntermaßen an diesem schicksalhaften Tag alle Jedi, derer sie habhaft werden können.

Auch Grogu soll sterben, doch der Jedi Kelleran Beq tritt auf den Plan und schafft ihn vom Planeten.

Es kommt zur Flucht von Coruscant in den Weltraum. Eines ist klar: Grogu muss für die Jedi von enormer Bedeutung sein, denn im Gegensatz zu vielen anderen Jünglingen und bereits weiter ausgebildeten Padawans hat er mit Kelleran Beq einen Leibwächter. Spoiler Ende. Genau dieser tapfere Charakter wird von Schauspieler Ahmed Best verkörpert – der damit seine Rückkehr zu „Star Wars“ feiert. Denn Best war es auch, der in den Episoden I bis III der verhassten Figur Jar Jar Binks im Originalton seine Stimme lieh.

Die von Klischees gegen indigene Stammesgesellschaften und vermeintliche „Primitive“ strotzende Sprechweise einer Figur mit ihren „Ichse“ und „Michse“ stieß damals Fans weltweit sauer auf. Zumal Binks auch noch ein Tollpatsch war, der dennoch selbst gestandene Kämpfer überflügelte. Hardliner und Puristen der Fangemeinde gingen sogar so weit, Ahmed Best nach dessen Aussagen so sehr abzulehnen, dass seine psychische Gesundheit unter den Anfeindungen litt und er sogar drastische Selbstverletzungen in Erwägung zog.

Doch nun kehrt Best mit der Rückblende in „The Mandalorian“ zumindest für einen kurzen Gastauftritt zu „Star Wars“ zurück. Kein Wunder, dass sich der seinerzeit geschasste Mime, den wütende Fans der Serie mit der unbeliebten Figur gleichsetzten, darüber umso mehr freut. So sehr, dass er einen Post auf Instagram veröffentlichte. In der Bildunterschrift heißt es:

„Dankbarkeit! Gut, zurück zu sein. Es gibt so viel zu sagen und zu teilen. Es wird ein paar Tage dauern. Aber im Moment möchte ich mich bei allen bedanken, die mich aufgefangen und mich besser gemacht haben.“

Es dürfte nicht der letzte Auftritt der Figur des Kelleran Beq gewesen sein, sollte es zu weiteren Rückblenden mit Baby Yoda kommen.

Wer weiß, vielleicht etabliert sich der Charakter ja sogar fest im Kosmos von „The Mandalorian“?

Quelle: chip.de