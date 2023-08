Enttäuschung für Fans: 2. Staffel zu Hit-Serie bestätigt und doch gecancelt – Es gibt wenig Enttäuschenderes für Serienfans, als erleben zu müssen, wie ein Lieblingsformat nicht auserzählt wird. Noch unschöner ist es, wenn eine Serie gecancelt wird, deren letzte Staffel ausgerechnet auf einem Cliffhanger endete. Bei einem Format auf Amazon Prime Video, das erst im vergangenen Februar eine relativ sichere Zusage für eine Fortsetzung erhalten hatte, fällt das also noch herber ins Gewicht.

„Peripherie“ sollte eine zweite Staffel erhalten, dieser war vor einigen Monaten das „Go“ erteilt worden. Doch nun müssen die Fans genau dieser Serie sehr stark sein: Trotz der ersten Bewilligung wird es keine zweite Staffel geben, wie „Filmstarts“ unter Berufung auf „Variety“ mitteilt. Die Dystopie war im Winter 22 bei Amazon Prime Video exklusiv im Stream gestartet – im Februar danach erfolgte dann die Ankündigung einer möglichen Verlängerung.

Mit einem Haken:

So sagte man damals, dass man noch nicht wisse, wann genau „Peripherie“ fortgesetzt werde. Nun, ein halbes Jahr später, haben die Fans Gewissheit: gar nicht. Für „Filmstars“ stellt das Format in Serienform eines der besten aus dem Vorjahr dar, was die Sache umso ärgerlicher macht. Gründe werden ebenfalls genannt: Der noch immer tobende Streik in Hollywood zwischen Autoren, Schauspielern und den Produzenten soll sich stark auf die Entscheidung ausgewirkt haben.

Ein Insider soll „Variety“ dies mitgeteilt haben. Zudem hieß es: „Selbst wenn die Serie bald wieder in Produktion gegangen wäre, wäre Staffel 2 wohl erst irgendwann gegen Ende 2024, vielleicht sogar erst 2025 erschienen.“ „Peripherie“ war das erste Serienprojekt aus einem Deal über 150 Millionen US-Dollar zwischen den beiden Serienschöpfern Jonathan Nolan und Lisa Joy und Amazon. Dabei soll das nun abgesagte Format nicht die letzte Serie aus dem Deal sein.

Nolan ist kein Unbekannter:

Er ist der Bruder des Meisterregisseurs Christopher Nolan, schrieb für ihn an Scripts zu Meisterwerken wie „The Dark Knight“ und „Interstellar“. Lisa Joy führte zuletzt 2021 bei „Reminiscence“ Regie. Die beiden Eheleute waren auch verantwortlich für das HBO-Science-Fiction-Serienhighlight „Westworld“. Nun werden sich die beiden mit dem Ende von „Peripherie“ einer Serie zur höchst populären Videospiel-Reihe „Fallout“ widmen. Fans von „Peripherie“ wird dies kaum glücklich stimmen.

Die erste Staffel handelt von einem Geschwisterpaar, das sich um seine blinde Mutter kümmert. Die Geschwister erhalten ein Angebot eines geheimnisvollen Unternehmens, ein VR-Produkt zu erproben. Dabei geraten sie in allerhöchste Gefahr, als ein vermeintlich unterhaltsamer Trip in das London der 70er Jahre, bei dem ein Diebstahl gefragt ist, in ihrem Hier und Jetzt harte Konsequenzen zeitigt …

Quelle: filmstarts.de