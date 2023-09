Vor 13 Jahren in „The Walking Dead“: Entscheidende Szene für die Zukunft des Franchises – Auch wenn die Originalserie „The Walking Dead“ nach zwölf Jahren und elf Staffeln ihr finales Ende fand, müssen Fans das ikonische Zombie-Franchise nicht missen. Denn mit gleich drei Spin-offs zur Kultserie, nämlich „The Walking Dead: Daryl Dixon“, „The Walking Dead: Dead City“ sowie „The Walking Dead: The Ones Who Live“, wird man auch in der nächsten Zeit gut versorgt sein.

Interessant ist diesbezüglich, dass eine ganz bestimmte Szene vor 13 Jahren aus der „The Walking Dead“-Mutterserie nun entscheidend für die Zukunft des Zombie-Franchise ist. Hierbei handelt es sich um das Finale der ersten Staffel. Eine Episode, die „The Walking Dead“-Erfinder Robert Kirkman bereut. Aber dazu später mehr.

Im Detail geht es um die sechste und letzte Folge der ersten Staffel mit dem Titel „Nichts mehr“. In dieser kämpfen sich Rick Grimes und seine Gruppe bekanntlich bis zum Zentrum für Seuchenkontrolle (CDC) durch. Dort treffen sie auf Dr. Jenner, der ihnen klarmacht, dass alle das Zombie-Virus in sich tragen. In einer weiteren Szene spricht Dr. Jenner davon, dass der Ursprung der Zombie-Apokalypse in Frankreich läge.

Also an jenem Ort, wo nun auch das Spin-off „The Walking Dead: Daryl Dixon“ spielt. Dort strandet Daryl an der Atlantikküste Frankreichs. In der Folge geleitet er zusammen mit der Nonne Isabelle den Jungen Laurent. Und dieser soll der Schlüssel für ein Heilmittel sein. Nun merken Kritiker an, dass man damals schon viel zu viel verraten habe. So bereut Robert Kirkman die letzte Folge demnach ebenfalls, sagte bereits 2014 in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“:

„Wenn ich noch einmal die Gelegenheit hätte, würde ich die CDC-Folge nicht machen. Sie hat möglicherweise zu viele Informationen verraten und war eine so große Veränderung zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Serie. Ich habe in der Comicreihe darauf geachtet, nicht vorwegzunehmen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Es wird Spaß machen, das in den Spin-off-Serien zu erforschen. Aber die Tatsache, dass Frankreich in dieser Episode erwähnt wird, und andere Dinge wie diese, hätte ich wahrscheinlich weggelassen, wenn ich alles noch einmal machen müsste.“

Quelle: kino.de