Enola Holmes 3: Fortsetzung des Netflix-Hits in Arbeit – Ohne Frage gehört sie zu den Darstellerinnen, die schon in jungen Jahren einen steilen Aufstieg in der Film- und Serienwelt genießt – die Rede ist von Millie Bobby Brown. Mit gerade einmal 19 Jahren hat sie sich bereits als eine der strahlenden Figuren ihrer Generation etabliert. Gerade dem Streaming-Dienst Netflix verdankt die Schauspielerin einen großen Teil ihres Erfolgs.

Der Wendepunkt in Browns Karriere kam natürlich mit ihrer Rolle als Elfie in der Erfolgsserie „Stranger Things“, die inzwischen vier Staffeln umfasst und zu den Top-Erfolgen des Streaming-Dienstes zählt. Ursprünglich sollte Millie Bobby Brown 2020 als Sherlock Holmes' jüngere Schwester Enola in den Kinos glänzen, doch die Pandemie veränderte alles. Warner Bros. entschied sich, den Film an Netflix zu verkaufen, wo er während des weltweiten Kino-Lockdowns Premiere feierte.

„Enola Holmes“ mit Millie Bobby Brown ein weiterer Netflix-Hit

„Enola Holmes“ mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle wurde ebenfalls zu einem großen Erfolg und erhielt sowohl von Kritikern als auch von Zuschauern viel Lob. Browns Begeisterung für die Buchvorlagen von Nancy Springer trug dazu bei, dass sie nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch an der Produktion der Filme beteiligt war. Obwohl eine offizielle Ankündigung noch aussteht, scheint die Produktion nach dem Erfolg des zweiten Teils naheliegend.

Scott Stuber von Netflix bestätigte diesbezüglich, dass bereits am Drehbuch gearbeitet wird. Scott Stuber zu Millie Bobby Brown und einer Fortsetzung: „Sie ist so ein großartiger hausgemachter Star für uns. Ich meine, natürlich ist ‚Stranger Things‘ ein Riesending für uns und ermöglicht uns zuzusehen, wie sie als Schauspielerin wächst. Wir haben einen Film namens ‚Damsel‘ mit ihr, der im Frühjahr erscheint und von Juan Carlos Fresnadillo inszeniert wurde, auf den ich mich wirklich freue. Und diesen Charakter müssen wir hinbekommen. Die Holmes-Geschichten sind erstaunlich elastisch.

„Wir würden gerne einen weiteren Teil drehen.“

Natürlich hat Warner Bros. großartige Arbeit mit Downey Jr. und Jude Law geleistet, die Vorstellung, diese Vorlage mit ihr zu erweitern, ist daher sehr aufregend. Wir arbeiten wieder am Drehbuch (zu Enola Holmes 3), um es richtig hinzukriegen. Das ist unsere Bestrebung. Wir würden gerne einen weiteren Teil drehen.“

Jack Thorne, der Autor der ersten beiden Filme, und Regisseur Harry Bradbeer könnten auch für diesen Teil verantwortlich sein, doch Details zur Besetzung stehen noch aus. Henry Cavill und Helena Bonham Carter, die in den ersten Filmen als Sherlock und Eudoria Holmes zu sehen waren, könnten ihre Rollen ebenfalls erneut aufnehmen.

Quelle: filmfutter.com