Endlich uncut: Horrorfilm-Geheimtipp erscheint ungeschnitten – Fans des Genres der Horror-Thriller wird der Streifen aus dem Jahr 2008 sicherlich ein Begriff sein: „Eden Lake“ von Regisseur James Watkins zählt schließlich seither als Horrorfilm-Geheimtipp. Die komplett ungeschnittene Fassung des Streifens stand hierzulande jedoch ganze 15 Jahre auf dem Index.

So wurde er gerade ein Jahr nach der Erstveröffentlichung indiziert und als jugendgefährdend eingestuft. Damit durfte „Eden Lake“ weder öffentlich beworben noch ausgestellt werden. Doch glücklicherweise wurde die Uncut-Version von „Eden Lake“ im letzten Jahr endlich auch für den deutschen Markt freigegeben. Nun erscheint der Horror-Hit auch für das Heimkino uncut.

Brutale Verfolgungsjagd am See

Fans dürfen sich also endlich auf den „kompletten“ Film freuen, in dem Michael Fassbender („X-Men: Erste Entscheidung“, „12 Years a Slave“) und Kelly Reilly („Yellowstone“) in den Hauptrollen zu sehen sind. Im Film übernehmen sie die Rollen des Paares Jenny und Steve, die in der ländlichen Idylle einen schönen Urlaub verleben wollen.

An einem kleinen See angekommen, scheint alles perfekt zu sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein paar Jugendliche auftauchen und für Ärger sorgen. In der Folge eskaliert die Situation mit den Jugendlichen, worauf eine brutale Verfolgungsjagd auf das Paar ausbricht.

Mit „Eden Lake“ bekommen Genre-Fans einen spannenden und brutalen Horror-Thriller zu sehen, der ab dem 4. August 2023 komplett uncut in verschiedenen Versionen, darunter einem Mediabook und einer 4K-Version, im Handel erhältlich ist.

Quelle: tvspielfilm.de