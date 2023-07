Endlich geklärt: Christopher Nolan erklärt Ende von "Inception" – Ausnahme-Filmemacher Christopher Nolan hat schon so einige filmische Meisterwerke erschaffen. Einer dieser Kultstreifen ist ohne Frage „Inception“ aus dem Jahre 2010. Ein Film, in dem Nolan nicht nur ein visuelles Feuerwerk sondergleichen abfeuert, sondern mit seinem Traum-im-Traum-im-Traum-Plot das Hirn in Flammen setzt.

Ganz davon abgesehen, dass „Inception“ trotz seiner scheinbaren Schlüssigkeit viele Fragen offengelassen hat, ist es vor allem das absichtlich offengelassene Ende, das viele Fans bis heute umtreibt. Das hat 13 Jahre später endlich ein Ende, denn Christopher Nolan hat sich zu Wort gemeldet, um das geniale, aber rätselhafte Ende des Sci-Fi-Blockbusters mit seinen Worten zu erklären.

Traum oder Wirklichkeit

Zur Erinnerung: Dom Cobb nutzt im Film immer wieder sein Totem, einen schlichten Kreisel, um unterscheiden zu können, ob er sich in der Realität oder in der Traumwelt befindet. Wenn der Kreisel fällt, weiß Cobb, dass er sich in der Realität befindet. Eben diesen Test macht Cobb auch am Ende von „Inception“, wo er sein Ziel „offenbar“ erreicht hatte und wieder mit seinen Kindern zusammen gekommen ist.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren jedoch nicht, ob der Kreisel nun fällt. Denn in den Schlussszenen wird Cobb von seinen Kids abgelenkt, während sich der Kreisel dreht. Man sieht noch, wie der Kreisel langsamer wird, aber nicht ob er sich weiterdreht oder eben fällt. Ergo: Ende offen mit der Frage, befindet Cobb sich in der Realität oder ist er weiterhin in der Traumwelt unterwegs?

Ob sich der Kreisel nun dreht oder nicht …

Bezüglich des „Kreisel-Gates“ hat sich Christopher Nolan nun im Interview mit „Wired“ geäußert. Nolan: „Er hat sich weiterentwickelt und zu seinen Kindern zurückgefunden. Die Mehrdeutigkeit ist keine emotionale Mehrdeutigkeit. Es ist eher eine von intellektueller Art für das Publikum.“

Für den Regisseur spielt es demnach keine große Rolle, ob sich der Kreisel nun dreht oder nicht. Es geht ihm mehr um Cobbs Einstellung zum Leben. Denn egal, ob sich der Kreisel nun weiterdreht oder ruht, Cobb hat am Ende des Films eben genau das erhalten, was er wollte. Egal auf welche Art und Weise, ob in der Realität oder im Traum.

„Vielleicht sind alle Ebenen der Realität gleichberechtigt“

Hinzu kommt, dass sich Cobb am Ende gar nicht mehr für den Kreisel interessiert, was für Nolan ein klares Statement ist: „Vielleicht sind alle Ebenen der Realität gleichberechtigt.“ Übrigens hatte Christopher Nolan vor Jahren während einer Rede für die Absolventen der Princeton University erklärt, dass für ihn all unsere Träume virtuelle Realitäten seien. Heißt: Träume sind Teile unserer Realität.

Eine spannende Antwort, die allerdings weiterhin Raum für Spekulationen lässt. Am besten schaut ihr euch „Inception“ mit seinem grandiosen Staraufgebot von Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe und Joseph Gordon-Levitt über Elliot Page, Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine bis hin zu Tom Berenger und Marion Cotillard einfach noch mal an und habt Christopher Nolans Worte dabei im Kopf.

Quelle: filmstarts.de