Endlich 100% uncut: Legendärer Horror-Kult neu fürs Heimkino – Es gibt im Horror-Genre einige dieser berühmt-berüchtigten Steifen, die für reichlich Aufsehen und Diskussionen gesorgt haben. Einer dieser Filme ist ohne Frage „Hostel“, produziert von unter anderen Quentin Tarantino. Dieser ultra-brutale Horror-Schocker gilt als Vorreiter des Torture-Porn-Genres. Jetzt dürfen sich alle Fans freuen, denn „Hostel“ aus dem Jahr 2005 erscheint in seiner komplett ungeschnittenen Version neu fürs Heimkinos.

Hierbei handelt es sich um den Director's Cut von Genreikone und Regisseur Eli Roth („Cabin Fever“). Eli Roth hat in diesem Werk eine neue Ebene des Horrors und psychologischen Grusels erreicht. „Hostel“ war in seiner ursprünglichen Version aufgrund der drastischen Inhalte schwer in Deutschland erhältlich, aber ab dem 14. Dezember 2023 wird eine Blu-ray-Version verfügbar sein, die sowohl den Unrated Director's Cut als auch den Extended Cut enthält.

Aus Erfahrungsberichten echter Backpacker

Diese Veröffentlichung gibt Fans, die die früheren, limitierten Ausgaben von Nameless Media verpasst haben, die Möglichkeit, den Film zu einem günstigeren Preis zu erwerben. „Hostel“ ist für seine schockierenden Szenen und die gnadenlose Behandlung seiner Charaktere bekannt, die eine erschreckende Reise erleben. Der Film hat sich ohne Frage durch seine Art der Gewaltdarstellung und seinen Erzählstil einen Namen gemacht.

Inspiriert durch ein beängstigendes Online-Angebot, das ihm ein Freund zeigte, entschied sich Roth, die dunklen Seiten des Tourismus zu erkunden. Tatsächlich ging die Inspiration so weit, dass einige Szenen des Films direkt aus Erfahrungsberichten echter Backpacker stammen. Die Produktion des Films lief erstaunlich reibungslos, was zum Teil auch den geringen Kosten für den Dreh in Tschechien geschuldet war. Mit einem Budget von nur etwas mehr als 4 Millionen US-Dollar gelang es dem Team, einen Film zu schaffen, der an den Kassen einschlug und sogar eine riesige Fangemeinde generierte.

Darum geht es in „Hostel“

„Hostel“ verfolgt die Geschichte von zwei amerikanischen Rucksacktouristen, Paxton und Josh, die zusammen mit ihrem isländischen Freund Oli durch Europa reisen. In Amsterdam werden sie auf ein Hostel in der Slowakei aufmerksam gemacht, das angeblich von wunderschönen Frauen bewohnt wird, die sich besonders für amerikanische Männer interessieren. Begeistert von der Aussicht, machen sich die drei auf den Weg nach Osteuropa.

Dort angekommen, finden sie das Hostel und lernen tatsächlich attraktive Frauen kennen. Ihre Freude währt jedoch nicht lange, denn bald entdecken sie, dass sie in eine Falle geraten sind. Das Hostel ist in Wahrheit ein Ort, an dem reiche Klienten für die Möglichkeit bezahlen, Menschen zu foltern und zu töten. Einer nach dem anderen werden die Freunde entführt und in eine geheime Anlage gebracht.

Oli verschwindet zuerst, und als Josh nach ihm sucht, wird auch er gefangen genommen und brutal gefoltert. Paxton entdeckt schließlich die grausame Wahrheit über das Hostel und versucht zu fliehen. Dabei trifft er auf eine Reihe von erschreckenden Szenen und muss um sein Leben kämpfen.