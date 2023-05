Emma Watson: Neues Projekt nach langer Pause – Es ist verdächtig still geworden um Emma Watson, die mit der Rolle als Hermine Granger in den „Harry Potter“-Filmen eine zunächst so aussichtsreich erscheinende Karriere in Hollywood gestartet hatte. Seit nunmehr fünf Jahren hat die Schauspielerin nicht mehr vor der Kamera gestanden, und das hat auch einen guten Grund, wie Watson nun selbst erklärte.

Der „Financial Times“ erzählte die 33-Jährige, dass sie sich eingesperrt gefühlt habe, und ihr dabei vor allem das Vermarkten von Filmen und fehlendes Mitspracherecht zu schaffen gemacht hätten.

„Was mir wirklich schwerfiel, war die Tatsache, dass ich etwas verkaufen musste, über das ich eigentlich keine Kontrolle hatte. Vor einem Film zu stehen und jeden Journalisten fragen zu lassen: ‚Wie passt das zu Ihrem Standpunkt?‘ Es war sehr schwierig, das Gesicht und die Sprecherin für etwas zu sein, bei dem ich nicht in den Prozess eingebunden war“, so Watson.

„Ich war nicht sehr glücklich, wenn ich ehrlich bin.“

Sie wolle künftig zwar wieder ihrer Berufung als Schauspielerin folgen, allerdings nur noch im Rahmen von Projekten, mit denen sie sich voll und ganz identifizieren könne.

„Es geht darum, einen Weg zu finden, bei dem ich mich nicht in verschiedene Gesichter und Menschen aufteilen muss. Und ich möchte einfach nicht mehr in den Robotermodus wechseln. Ergibt das einen Sinn?“

Ein solches Projekt befindet sich aktuell sogar schon in Planung und soll bereits Anfang 2024 Drehstart haben. Watson wird dabei wohl mindestens als Produzentin, wahrscheinlich aber sogar auch als Drehbuchautorin oder Regisseurin fungieren.

Worum es bei dem bislang unbetitelten Film gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Es ist aber sicherlich davon auszugehen, dass im Laufe der nächsten Monate wie üblich einige Infos durchsickern werden.

Zuletzt war Watson 2020 in der Rolle der Margaret March im Film „Little Woman“ zu sehen (gedreht 2018), für den „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig verantwortlich zeichnete, und der sechsmal für den Oscar nominiert wurde – unter anderem in den Kategorien bester Film und beste Hauptdarstellerin.

Quelle: film.tv