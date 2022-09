„Elvis“– Film-Kritik – In den letzten Jahren haben Musikfilme wie „Rocketman“ über Elton John oder „Bohemian Rhapsody“ über Queen Film- und Musikfans gleichermaßen begeistert. Mit „Elvis“ hat das nächste biografische Filmdrama für reichlich Aufmerksamkeit und Lobeshymnen gesorgt. Eben jener Streifen über das Leben und die Musik des King of Rock 'n' Roll rauscht nun in die Heimkinos auf Blu-ray und DVD.

Euch erwartet ein kurzweiliger, aber auch emotionaler Streifen, in dem vor allem zwei Darsteller beeindrucken. So ist es zum einen Austin Butler, der in die Rolle der Musikikone Elvis schlüpft, und zum anderen Tom Hanks als dessen nebulöser Manager Colonel Tom Parker. Beide bilden in „Elvis“ das Herzstück des Films, beleuchtet man hier doch vor allem die berühmt-berüchtigte Beziehung zwischen Elvis und seinem Manager.

Mit Bildgewalt und Kurzweiligkeit

Der Streifen befasst sich mit den Geschehnissen von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Zu Elvis’ Leben zählt dabei auch in dieser Zeit Priscilla Presley, toll gespielt von Darstellerin Olivia DeJonge. Regisseur Baz Luhrmann, der bereits mit Filmhits wie „Moulin Rouge“, „Australia“ oder „Der große Gatsby“ sein Händchen für großes Kino bewies, kann sich mit „Elvis“ einen weiteren Meilenstein in seine Vita eintragen lassen.

Neben der starken Musik von Elvis Presley überzeugen auch die grandiose Bildgewalt des Films sowie die überaus dichte Atmosphäre. Zudem sorgt die Kurzweiligkeit dafür, dass die immerhin zweieinhalbstündige Laufzeit wie im Fluge vorbeigeht. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass „Elvis“ nicht nur ein Streifen für alle Die-Hard-Fans ist, sondern auch für jeden, der Musikfilme und Dramen mag.

Austin Butler fasziniert

Darüber hinaus hat der Film alle Ingredienzien, um auch das junge Publikum diese unvergleichliche Ikone des Rock 'n' Roll näher zu bringen. Und die wird von Austin Butler imposant verkörpert, der sichtlich jede Bewegung und Mimik des Stars verinnerlicht hat, um ihn so authentisch wie nur möglich auf der Leinwand zu projizieren. „Elvis“ ist letztendlich ein Musikstreifen im Blockbuster-Format geworden.

Ein Film, der aber auch mit inhaltlicher Tiefe überzeugt, toller Musik und begnadeten Darstellern. Kurzum: Wer auf der Suche nach einem Film ist, um einen ebenso musikalischen wie unterhaltsamen Heimkinoabend zu verleben, kommt am King of Rock 'n' Roll nicht vorbei!

„Elvis” (Warner Bros. Entertainment) – VÖ: 22. Sep. 22