Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne

Eklat bei Oscar-Verleihung: Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne – Bei der 94. Oscarverleihung kam es zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall: Hollywood-Titan Will Smith stapfte nach einem Scherz von Comedian Chris Rock über Smiths Frau Jada Pinkett Smith auf die Bühne, ohrfeigte den Laudator und konfrontierte ihn mit harten Worten.

Will Smith war als bester Hauptdarsteller für den Film „King Richard“ nominiert, wurde von Gattin Jada Pinkett Smith ins Dolby Theater zu der weltberühmten Preisverleihung begleitet. Anfangs verlief alles, wie zu erwarten, Smith ließ sich mit Fans und von der Presse fotografieren, schritt über den roten Teppich. Rund zweieinhalb Stunden verlief die Gala ohne Zwischenfälle.

Bis Chris Rock die Bühne betrat:

Rock („Rush Hour“) ist ein Urgestein der US-Stand-up-Comedy, bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch im Falle dieser Verleihung: Er sollte den Oscargewinner in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ ankündigen. Wie zu erwarten, machte Rock dabei seine Scherze, gab ein paar Anekdoten zum Besten. Da wandte er sich an Jada Pinkett Smith, leitete einen Scherz mit „Jada, ich liebe dich“ ein: So könne er es kaum erwarten, Pinkett Smith im zweiten Teil des Streifens „Die Akte Jane“ zu erleben.

Zur Erläuterung: In dem eigentlichen Film von 1997 geht es um eine Soldatin, gespielt von Demi Moore, seinerzeit mit kahlgeschorenem Kopf. Eine Glatze stellte gezwungenermaßen bei der Oscarverleihung auch Jada Pinkett Smith zur Schau – sie hatte Ende 2021 bei Instagram berichtet, an einer Erkrankung zu leiden, aufgrund derer ihr die Haare ausgehen. Der kahle Kopf von Pinkett Smith ist also kein modischer Trend, sondern hat gewichtige Gründe.

Will Smith brachten die Worte Rocks zu einer harschen Reaktion.

Erst lachte Will Smith noch über den Spruch von Chris Rock, Jada Pinkett Smith verdrehte neben ihrem Mann die Augen. Doch während Rock ansetzte, weiterzusprechen, begab sich Smith in Richtung Bühne, enterte sie und versetzte dem Comedian einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. Das Publikum reagierte mit Unglauben auf die Sequenz, unklar war, ob es sich um einen einstudierten Witz oder einen Teil des Programms handelte.

Wohl erst als Will Smith sich wieder an seinen Platz begab und dort zu schimpfen begann, dämmerte den Anwesenden, es hier nicht mit einem einstudierten Teil zu tun zu haben: „Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verf***ten Mund!“, so Smith, der mit dem harschen US-Begriff nicht sparte und daher im US-TV weggepiept wurde.

Sichtlich konsterniert antwortete Chris Rock:

„Wow, Mann. Es war ein ‚Die Akte Jane‘-Witz“. Auf die Worte des Comedians antwortete Will Smith wieder mit dem gleichen Satz. Von einer Anzeige nach der Ohrfeige sah Chris Rock der Polizei von Los Angeles zufolge ab. Minuten nach der Szene erhielt Will Smith seinen Oscar für die beste Hauptrolle. Unter Tränen entschuldigte er sich während seiner Dankesrede bei den Versammelten, ließ Chris Rock dabei aber aus. „Du musst deine Familie beschützen“, so Smith.

Ebenso wie es sein Filmcharakter Richard Williams mit seinen Töchtern Venus und Serena getan habe. Smith ergänzte, dass die Kunst manchmal das Leben imitiere: „Ich wirke wie der verrückte Vater“, so der Schauspieler. Dies habe man auch Richard Williams vorgeworfen. „Ich entschuldige mich bei der Akademie und meinen Mitnominierten.“

Quelle: spiegel.de