Echte Leichen in legendärem Horror-Klassiker

Einsatz menschlicher Überreste: Echte Leichen in legendärem Horror-Klassiker – Wenn es um Horrorfilme geht, die den Ruf haben, von rätselhaften Umständen begleitet zu sein, steht der Kult-Klassiker „Poltergeist“ ganz oben auf der Liste. Mit einer Vielzahl von mysteriösen Todesfällen und unerklärlichen Phänomenen hat sich die „Poltergeist“-Trilogie den Status als eine der „verfluchtesten“ Filmreihen der Branche gesichert.

Zwischen 1982 und 1986 entstanden drei Filme, die nicht nur das Publikum erschreckten, sondern auch die Beteiligten vor und hinter der Kamera. Während des Zeitraums, in dem die Trilogie produziert wurde, verstarben mehrere Schauspieler unter seltsamen Bedingungen. Dominique Dunne wurde beispielsweise kurz nach der Veröffentlichung des ersten Teils von ihrem Partner getötet. Auch die junge Heather O'Rourke verstarb unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten am letzten Film der Reihe.

Der Poltergeist-Fluch

Aber das sind nicht die einzigen Fälle. Insgesamt fünf Schauspieler aus der „Poltergeist“-Reihe starben unter ominösen Umständen, einschließlich Julian Beck und Will Sampson, die kurz nach dem Erscheinen von „Poltergeist II – Die andere Seite“ das Zeitliche segneten. Ein weiterer mysteriöser Todesfall ereignete sich Jahre später, der ebenfalls dem Fluch der Serie zugeschrieben wird. Dies betrifft Lou Perryman, der 2009 in seinem eigenen Zuhause brutal ermordet wurde.

Zu den Toden kommen allerlei unheimliche Geschehnisse bis hin zu paranormalen Erscheinungen, von denen die Beteiligten berichteten. Viele führen die gruseligen Geschehnisse auf das Verwenden echter menschlicher Skelette zurück, die man beim Dreh benutzte und die als Grund für den Fluch der „Poltergeist“-Franchise ausgemacht wurden. Diesbezüglich erinnern wir uns an die legendäre Szene um den Swimmingpool, in den Diane Freeling (JoBeth Williams) stürzt.

Der Pool ist hierbei nicht nur mit literweise Schlamm gefüllt, sondern darin schwimmen auch mehrere Skelette. Eben diese Knochen, die in dieser Szene zu sehen sind, gehörten tatsächlich einst lebenden Menschen. Fun Fact: Niemand aus dem Cast ahnte während der Dreharbeiten, dass dies echte menschliche Überreste waren. JoBeth Williams erinnerte sich in der Sendung „TV Myths and Legends“:

„Die Dreharbeiten für diese Sequenz dauerten vier oder fünf Tage. In meiner Unschuld und Naivität nahm ich an, dass es keine echten Skelette waren. Ich ging davon aus, dass es sich um Requisiten-Skelette aus Plastik oder Gummi handelte. […] Ich fand heraus - wie das ganze Team, dass sie echte Skelette benutzten, weil es viel zu teuer ist, falsche Skelette aus Gummi oder so herzustellen. Und ich glaube, alle haben sich bei dem Gedanken sehr gegruselt.“

Witzigerweise wurde „Poltergeist“ 1983 für seine Spezialeffekte für einen Oscar nominiert. Während die genauen Umstände, die zum angeblichen Fluch führten, unklar bleiben, zieht der Mythos rund um „Poltergeist“ sowohl Fans des Horror-Genres als auch diejenigen an, die an das Paranormale glauben. Ob es nun an den echten menschlichen Überresten liegt oder nicht, die düstere Aura, die diese Filmreihe umgibt, bleibt bestehen und fasziniert auch Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung.

Quelle: tvspielfilm.de