Einige nannten es „Karriere-Selbstmord“: Vor dieser Rolle wurde Christian Bale gewarnt – Wer als Schauspieler Karriere machen will, sollte gerade am Beginn einer solchen besser ein feines Gespür dafür haben, welche Rollen man annimmt und welche nicht. Christian Bale hat dieses Gespür offenbar, entschied er sich vor 23 Jahren doch allen Unkenrufen zum Trotz dazu, in einem Film mitzuspielen, der ein großes Risiko für seine Karriere darstellte.

Wie sich aber zeigen sollte, verhalf er dem Schauspieler zum endgültigen Durchbruch.

Film-Fans im Allgemeinen und Bale-Fans im Speziellen wissen natürlich, dass hier von dem satirischen Psychothriller „American Psycho“ die Rede ist – ein düsterer Film, der nicht zuletzt durch Bales grandiose darstellerische Leistung heutzutage Kult-Status genießt.

Die tiefschwarzhumorige filmische Adaption des gleichnamigen Buches von Bret Easton Ellis diente Bale als Sprungbrett, der in der Folge zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods avancieren sollte.

Allerdings hätte die Rolle des Serienkillers Patrick Bateman seiner damals noch jungen Karriere durchaus auch den Todesstoß versetzen können.

Einerseits ist es nämlich stets eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, einen glaubwürdigen Filmbösewicht zu mimen, im gleichen Maße schwierig ist es dann jedoch auch, aus dieser Rolle wieder herauszukommen.

Wie Bale in einem Interview mit Fernsehmoderator Charlie Rose erklärte, habe er im Vorfeld der Dreharbeiten zu „American Psycho“ etliche Warnungen bekommen, dass die Rolle „Karriere-Selbstmord“ sei, wird man als Schauspieler doch rasch auf die Rolle des Schurken reduziert, hat man einen solchen erst einmal erfolgreich dargestellt.

Bale wiederum fürchtete sich nicht vor dem sogenannten Type-Casting und war sofort von der Rolle überzeugt.

Auch die Regisseurin des Films, Mary Harron, war derart fasziniert von Bale als Patrick Bateman, dass sie selbst Größen wie Johnny Depp und Leonardo DiCaprio von der möglichen Besetzungsliste strich. In einem Interview mit „GQ“ erinnert sich Bale:

„Ich schätze es wirklich sehr, weil sie mehrere bekannte Schauspieler zur Auswahl hatte, die die Rolle haben wollten. Aber sie hat lediglich gesagt: ‚Nein, ich will Christian‘, obwohl die Förderer gesagt haben: ‚Wir geben dir kein Geld'“.

Obwohl er für die Rolle sogar weniger Geld bekommen sollte als die Maskenbildner, schoss Bale alle Warnungen in den Wind und ging das Risiko ein – und wie die Geschichte zeigen sollte, wurden er – und nicht zuletzt auch das Publikum – dafür schließlich belohnt.

Quelle: kino.de/