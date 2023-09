Beliebter TV-Koch kündigt Auszeit an

Einfach mal nichts tun: Beliebter TV-Koch kündigt Auszeit an – Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, fällt es oftmals schwer, sich dieser wieder zu entziehen. Doch jeder braucht irgendwann einmal zumindest eine Pause vor dem Rampenlicht, selbst wenn es dem Zuschauer erscheint, als könne man sich vor Tatendrang kaum noch bremsen. So wie etwa im Falle von Steffen Henssler, der im Rahmen der letzten „Grill den Henssler“-Ausgabe überraschend ankündigte, sich eine mehrmonatige Auszeit nehmen zu wollen.

„Der Oppa braucht mal eine Pause!“, erklärte der Fernseh-Koch mit dem ihm so typischen Spitzbubenblick der Show-Moderatorin Laura Wontorra.

Ist die aktuelle Staffel demnächst vorbei, will sich der inzwischen 50-Jährige eine wohlverdiente Pause gönnen. Dabei wolle er aber nicht nur eine Zeit lang den Kameras den Rücken kehren, auch aus der Gastronomie wolle er sich zurückziehen.

Drei Monate lang ist stattdessen Müßiggang angesagt, ohne sich dabei groß etwas vorzunehmen – „das ist ja das Schöne“, wie Henssler betont.

Allerdings muss er im diesjährigen „Sommer-Special“-Staffelfinale am 17.09.2023 um 20:15 Uhr auf VOX noch einmal gegen Sven Martinek, Tahnee und Jan Köppen an den Grill, bevor er sich gemütlich auf die Couch legen kann, um – wie er selbst sagt – nichts zu machen „außer rumeiern, rumhängen und an mir selber rumspielen“.

Quellen: focus.de , vox.de