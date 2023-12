Einer der teuersten deutschen Filme: Nach über zehn Jahren soll eine Fortsetzung kommen – Über ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen des deutschen Filmhits „Der Medicus“ kommt nun Bewegung in die lang erwartete Fortsetzung. Der ursprüngliche Film, basierend auf Noah Gordons berühmtem Roman, war 2013 ein bedeutender Meilenstein in der deutschen Filmindustrie. Mit einem beeindruckenden Budget und einer starken Resonanz an den Kinokassen hat sich „Der Medicus“ als ein Megaerfolg des deutschen Kinos etabliert.

Als einer der kostspieligsten deutschen Filme seiner Zeit, zeichnete sich „Der Medicus“ durch seine beeindruckende Produktion und internationale Besetzung aus. Mit einem Budget von rund 30 Millionen Dollar reihte sich der Film in die Liga der größten deutschen Produktionen wie „Die unendliche Geschichte“ und „Das Parfum“ ein. Der Film erntete in den Kinos großen Beifall, wobei über 3,6 Millionen Zuschauer die historische Erzählung auf der Leinwand erlebten.

Sequel lange Zeit ein unerfüllter Traum

Trotz des Erfolgs und des Interesses an einer Fortsetzung, blieb ein Sequel lange Zeit ein unerfüllter Traum. Die Entwicklung von „Der Medicus II“ schien mehrmals ins Stocken zu geraten, doch neueste Informationen deuten auf eine positive Wendung hin. Laut einer Pressemitteilung der deutschen Filmförderungsanstalt erhält das Projekt finanzielle Unterstützung, was das Vorhaben wieder in Schwung bringt. Die genaue Höhe der Fördermittel ist zwar nicht bekannt, doch ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass die Filmemacher bereit sind, die Geschichte fortzusetzen.

Interessanterweise wird „Der Medicus II“ wohl nicht direkt den zweiten Roman der „Medicus“-Trilogie adaptieren. Stattdessen konzentriert sich das Sequel auf den letzten Abschnitt des ersten Buches, der in der Verfilmung von 2013 ausgelassen wurde. Dieser Ansatz wurde bereits 2017 angedeutet, als das Sequel erstmals offiziell angekündigt wurde. Die Fortsetzung wird voraussichtlich die Rückkehr von Rob Cole, dem Hauptcharakter des ersten Films, in seine englische Heimat zeigen.

Philipp Stölzl übernimmt abermals die Regie

Dort muss er sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die seine fortschrittlichen medizinischen Kenntnisse mit sich bringen. Ob Tom Payne, bekannt aus „The Walking Dead“, erneut in die Rolle des Rob Cole schlüpfen wird, bleibt ungewiss. Die Regie übernimmt erneut Philipp Stölzl, der bereits den ersten Teil inszenierte und zuletzt an der Verfilmung von „Der Schwarm“ arbeitete.

Wann genau „Der Medicus II“ erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Fans des ersten Teils und Liebhaber historischer Filme dürfen sich jedenfalls auf ein neues Kapitel in dieser fesselnden Saga freuen.

Quelle: filmstarts.de