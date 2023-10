Einer der größten Rätsel der Filmgeschichte: Sylvester Stallone liefert eine Antwort – Seit den frühen 1990er Jahren wirft „Demolition Man“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle ein besonderes Rätsel auf, das die Gemüter der Filmgemeinde erhitzt. Die Rede ist natürlich vom sagenumwobenen Geheimnis der mysteriösen drei Muscheln. Eine Szene, die Fans über die Jahre hinweg immer wieder beschäftigt. Was viele jedoch nicht mitbekommen haben, ist, dass Sylvester Stallone und Sandra Bullock vor langer Zeit darauf bereits eine Antwort hatten.

„Demolition Man“ präsentierte eine Kombination aus futuristischer Science-Fiction und gesellschaftlicher Satire, die den Film zu einem echten Kultklassiker gemacht hat. Sylvester Stallone porträtiert John Spartan, einen Polizisten, der 1996 in Kryostase versetzt und 2032 wiedererweckt wird. In dieser scheinbar perfekten Welt der Zukunft kämpft er nicht nur gegen Verbrechen, sondern auch mit den befremdlichen neuen gesellschaftlichen Normen.

Besonders verwirrend für den Helden: Ein Satz von drei Muscheln, sorgfältig auf einem Tisch neben der Toilette platziert. Im Gegensatz zu einer Rolle Toilettenpapier, wie wir sie kennen, sind die Muscheln für Spartan ein komplettes Rätsel. Bei seiner Suche nach Antworten wird er nur ausgelacht, insbesondere von seiner Kollegin Lt. Lenina Huxley, gespielt von Sandra Bullock.

Obwohl der Film selbst keine Klärung bietet, hat Sylvester Stallone in einem Interview aus dem Jahr 2006 einige Details zur Verwendung der drei Muscheln verraten. In einem Gespräch mit der Website „Ain't It Cool News“ beschrieb Stallone die Methode: „Sie halten zwei der Muscheln wie Essstäbchen, ziehen vorsichtig daran und kratzen mit der dritten Muschel den Rest heraus.“

„Es gibt immer mehrere Prozesse. Sie haben Nummer eins, Nummer zwei und dann die Reinigung.“

Sandra Bullock ergänzte diese Erklärung in einem MTV-Interview mit dem Hinweis, dass der Prozess ähnlich wie bei einem Bidet abläuft: „Es gibt immer mehrere Prozesse. Sie haben Nummer eins, Nummer zwei und dann die Reinigung.“ Obwohl Sylvester Stallone und Sandra Bullock ihre Version der Geschichte geteilt haben, bleiben viele Fragen offen. Doch vielleicht ist es genau diese Unklarheit, die den besonderen Reiz der Szene und des Films als Ganzes ausmacht.

In den 30 Jahren seit der Veröffentlichung von „Demolition Man“ hat die Frage nach den drei Muscheln Fans des Films und von Sylvester Stallone im Allgemeinen immer wieder beschäftigt. Während Stallone und auch Sandra Bullock versucht haben, das Rätsel zu lösen, hat es den Mythos rund um die Muscheln nur weiter befeuert.

Quelle: filmstarts.de