Einer beste Zombie-Filme aller Zeiten: George A. Romeros Meisterwerks jetzt im Streaming-Abo – Der 1978 veröffentlichte Film „Dawn of the Dead“ ist eine Ikone im Zombie-Genre. Regisseur George A. Romero hat mit diesem Werk einen wichtigen Beitrag zur Filmgeschichte geleistet. George A. Romeros „Dawn of the Dead“ setzte Maßstäbe für spätere Zombie-Filme.

Die Handlung geht weit über reines Blutvergießen hinaus und behandelt soziale und kulturelle Themen, die damals wie heute relevant sind. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender, die sich in einem Einkaufszentrum verschanzt hat. Es geht nicht nur um das nackte Überleben, sondern auch um die Kritik an der Konsumgesellschaft und menschlichen Verhaltensweisen in Extremsituationen.

Ungeschnitten im Streaming-Abo

Mit der Veröffentlichung von „Night of the Living Dead“ im Jahr 1968 begann Romero seine Karriere und setzte den Grundstein für das, was später das Zombie-Genre prägen sollte. „Dawn of the Dead“ war jedoch das Werk, das ihm internationale Anerkennung brachte. Viele spätere Filme und Serien, einschließlich „The Walking Dead“, verdanken diesem Meilenstein viel.

Für Film-Fans, die sich für das Zombie-Genre interessieren, können ab sofort auf die ungeschnittene Version von „Dawn of the Dead“ bei Paramount+-Abo zugreifen. „Dawn of the Dead“ bleibt ein Meilenstein in der Filmgeschichte und sein Einfluss auf das Zombie-Genre ist unbestreitbar. Mit der ungeschnittenen Version auf Paramount+ hat nun vor allem ein breiteres Publikum die Gelegenheit, dieses Meisterwerk in seiner vollständigen Form zu erleben.