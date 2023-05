Einer bekommt nur einen Euro: „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer enthüllen ihre Gagen – Auf RTLZwei polarisiert mit „Kampf der Realitystars“ aktuell wieder eine Show, in welcher die C-Riege der deutschen Medien-Prominenz zur Belustigung des Publikums an den Nasenringen ihrer Verträge wie Tanzbären durch die TV-Manege geführt wird – nur eben mit dem Unterschied, dass die Teilnehmer hier eine Wahl haben.

Diese wird natürlich maßgeblich von den zugesagten Gagen beeinflusst, tut man im Reality-Business doch gut daran, sich nicht auf den Gewinn eines Preisgeldes zu verlassen, welches im Falle der RTLZwei-Sendung eine Höhe von nicht zu verachtenden 50.000 Euro hat.

Normalerweise wird über die je nach Bekanntheitsgrad unterschiedlich prall gefüllten Lohntüten der selbsternannten Stars ein Mantel des Schweigens gelegt, am Strand in Thailand, welcher den Teilnehmern als Spiel-Arena dient, wurde kürzlich jedoch Interessantes offenbart.

Die Kandidaten spielten ein Spiel namens „Show-Geschäft“, bei dem sie im Zuge der Frage, wer die höchste Gage erhalte, ihr finanzielles Blatt auf den Tisch legen sollten.

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Beneatou verriet dabei ohne große Umschweife, dass es bei ihr „ein bisschen mehr als 40.000 Euro“ seien.

Wie sich zeigte, belegt sie damit im bunten Reality-Reigen lediglich den vierten Platz. Vor ihr rangieren noch der Proto-Bachelor Paul Janke sowie der ehemalige Dschungelcamper Matthias Mangiapane.

Ganz oben in der monetären Nahrungskette steht aber Sarah Knappik, wenngleich diesen die genaue Höhe ihrer Gage dann doch lieber für sich behielt.

Dafür offenbarte sie ein paar nicht minder interessante Details aus ihrem Vertrag, in welchem sie unter anderem festlegen ließ, dass man weder ihren bekleideten noch ihren unbekleideten Intimbereich zeigen dürfe, und sie darüber hinaus „hier nicht pupsen“ höre.

Ausdrücklich stolz über ihren Spitzenplatz in der Gehaltsliste erklärte die ehemalige GNTM- und Dschungelcamp-Kandidatin: „Bei den Gagen der Promis sehe ich das so wie zum Beispiel beim Fußball. Einer, der in der A-Jugend ist, verdient natürlich nicht so viel Geld wie ein Messi.“

Sich selbst ließ sie mit Blick auf ihre Erfahrung vor der Kamera einen „Meister“-Titel angedeihen – die anderen verortete sie indes eher auf der Stufe von „Azubis“.

Ganz, ganz unten rangiert übrigens der „Bachelor in Paradise“-Star Serkan Yavuz, der bereits im Vorfeld seiner Teilnahme an dem RTLZwei-Format bekanntgab, lediglich einen Euro Gage zu erhalten – aus dem ganz einfachen Grund, dass er unbedingt Teil der Show sein wollte.

„Ich habe ja nicht draufgezahlt, sondern einen Euro bekommen und bin im Rennen um 50.000 Euro – hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nichts von beidem“, erklärte der 30-Jährige gegenüber „Bild“ https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/kampf-der-realitystars-darum-bekam-serkan-nur-einen-euro-gage-83540266.bild.html.

Und tatsächlich scheint sein Plan aufgegangen zu sein

Denn wie es heißt, sei Yavuz als Sieger aus der bereits abgedrehten „Kampf der Realitystars“-Staffel hervorgegangen.

Quelle: t-online.de