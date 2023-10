Eine seiner lustigsten Rollen: Jason Statham will unbedingt eine Fortsetzung – Der britische Hollywood-Star Jason Statham ist kein Unbekannter, wenn es um Fortsetzungen seiner Actionfilme geht. Seien es Filme wie „The Transporter“, „Meg 2“ oder „The Expendables 4“, Statham hat bereits ein beachtliches Repertoire an Sequels. Interessanterweise gibt es jedoch einen Film, bei dem sich sowohl der Star als auch der Regisseur eine Fortsetzung wünschen, aber das Studio sich dagegen sträubt.

Die Rede ist von „Spy – Susan Cooper Undercover“ aus dem Jahr 2015, in dem Statham eine seiner lustigsten Rollen spielte. In „Spy“ schlüpfte Statham in die Rolle des überdrehten Geheimagenten Rick Ford und teilte sich die Leinwand mit der Comedy-Ikone Melissa McCarthy. Der Film machte nicht nur an den Kinokassen eine gute Figur – er spülte bei einem Budget von 65 Millionen Dollar beachtliche 235,7 Millionen in die Kassen – sondern ließ auch Statham in einer ungewöhnlich humorvollen Rolle glänzen.

Alle haben Lust auf eine Fortsetzung, nur das Studio nicht

Der Spaß, den er dabei hatte, war ihm deutlich anzusehen. In einigen Gesprächen mit den Medien äußerte er mehrfach, wie gerne er an einem Sequel teilnehmen würde. In einem Interview mit dem Magazin „Entertainment Weekly“ offenbarte Statham, dass er in Zukunft nur noch mit Regisseuren arbeiten wolle, die ihr Handwerk verstehen. Neben Guy Ritchie, mit dem er bereits fünf Projekte realisiert hat, nannte er auch Paul Feig, den Regisseur von „Spy“.

Feig selbst zeigte sich nach dem finanziellen Erfolg des Films ebenfalls offen für eine Fortsetzung und gab an, dass Statham in dieser sogar mehr Screentime erhalten würde. Auch Melissa McCarthy, die Hauptdarstellerin des Films, bekundete mehrmals ihr Interesse an einer weiteren Runde. Obwohl alle Hauptbeteiligten bereit für eine Fortsetzung zu „Spy“ wären, steht das Studio dem Vorhaben bisher ablehnend gegenüber.

Aktuelle Projekte

Paul Feig bestätigte in verschiedenen Interviews, dass vonseiten der Produzenten kein Interesse an einer Fortsetzung bestehe. Dies stellt eine ungewöhnliche Situation dar, insbesondere angesichts des finanziellen Erfolgs und der breiten Fanbasis des Films. Während die Beteiligten also auf grünes Licht für „Spy 2“ warten, gehen sie anderen Projekten nach. Paul Feig hat kürzlich den Fantasy-Film „The School For Good And Evil“ für Netflix inszeniert.

Melissa McCarthy schlüpfte in die Rolle der finsteren Ursula im Live-Action-Remake von „Arielle, die Meerjungfrau“. Und Jason Statham? Der bereitet sich auf sein nächstes Projekt „The Beekeeper“ vor.

Quelle: filmstarts.de