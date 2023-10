Ein unerwarteter Schnitt: Streaming-Dienst streicht gleich zwei Serien – Streaming-Dienste sind dafür bekannt, dass sie in kurzer Zeit eine Fülle von immer neuen Inhalte in Form von Serien und Filmen bereitstellen. Gerade in Bezug auf Serien hat jedoch nicht jedes Projekt das Glück, längerfristig fortgesetzt zu werden. Dieses Schicksal hat jetzt auch zwei Formate beim Service Paramount+ getroffen, der noch relativ neu auf dem deutschen Markt ist.

Der Dienst hat nämlich am 26. Oktober 2023 die Absetzung von zwei seiner Serien nach nur einer Staffel bekanntgegeben: „Rabbit Hole“ und „Fatal Attraction“. Paramount+ gab keine expliziten Gründe für die Beendigung dieser beiden Serien an. Es wurde lediglich in einem Statement erwähnt, dass man den Kreativteams, Crews und fantastischen Casts für ihre Arbeit danken möchte.

Diese Entscheidung zeigt aber einmal mehr, dass große Streaming-Dienste genau kalkulieren müssen, insbesondere in einer Zeit, in der Preiserhöhungen an der Tagesordnung sind. Wobei man auch schwer davon ausgehen kann, dass im Falle von „Rabbit Hole“ und „Fatal Attraction“ schlicht nicht die gewünschten Zuschauerzahlen erreicht wurden. Auch wenn es keine weiteren Staffeln geben wird, liefern wir euch nachfolgend einen kurzen Einblick in die beiden abgesetzten Serien.

Beginnend mit „Fatal Attraction“, welches eine moderne Neuinterpretation des Thriller-Klassikers „Eine verhängnisvolle Affäre“ ist, in dem ursprünglich Michael Douglas und Glenn Close die Hauptrollen spielten. In der Neuauflage wurden diese Rollen von Joshua Jackson, Lizzy Caplan und Amanda Peet übernommen. Die Serie erzählt die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die sich in einer komplizierten und gefährlichen Liebesaffäre wiederfinden.

„Rabbit Hole“ ist hingegen eine eigenständige Geschichte, die Kiefer Sutherland in der Rolle des Wirtschaftsspions John Weir zeigt. Nach dem Abschluss einer Mission wird Weir selbst zum Ziel einer Verschwörung und muss um seine Freiheit und Unschuld kämpfen. Die Serie entfaltet ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich auf verschiedenen Ebenen der Wirtschafts- und Geheimdienstwelt abspielt.

