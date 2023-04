Ein Planet vor unserer Zeit: Trailer zur neuen gigantischen Dino-Doku – Schon immer faszinierten uns die unglaublich gewaltigen Geschöpfe, die erstmals vor 235 Millionen Jahren den Blauen Planeten bevölkerten und dann vor rund 65 Millionen Jahren ausstarben. Sicherlich gab es zu Dinosauriern schon allerhand Dokumentationen.

Aber in der jüngeren Vergangenheit zeigten Dokumentarreihen wie beispielsweise „Prehistoric Planet“ aus dem letzten Jahr, wie beeindruckend die Urzeitgiganten mit neuester CGI-Technik visuell brillant wiederbelebt werden. Eine weitere dieser erfolgreichen und beliebten Dino-Dokus geht nun bald in ihre zweite Runde. Die Rede ist von Staffel zwei zu „Ein Planet vor unserer Zeit“. Was euch in den neuen Folgen alles Gigantisches erwartet, könnt ihr jetzt auch im Trailer sehen.

Damals, vor 66 Millionen Jahren

Produziert wird die Dino-Dokumentation unter anderen von keinem Geringeren als Jon Favreau, der sich nach „Der König der Löwen“ und „The Mandalorian“ den Kolossen aus der Urzeit widmet. „Ein Planet vor unserer Zeit“ schickt euch weit zurück in der Erdgeschichte. Genauer gesagt in die Zeit vor 66 Millionen Jahren. Es ist eine Epoche, in der riesige Urzeit-Geschöpfe aber auch kleinere spannende Wesen unseren Blauen Planeten bewohnten.

Die Doku-Serie zeigt dabei den Alltag in der späten Kreidezeit der Dinosaurier. Es ist auch jene Zeit, kurz bevor die Dinos ausgelöscht wurden. Die Naturdokuserie „Ein Planet vor unserer Zeit“ zeigt diese einzigartige Welt der Dinosaurier mit einer beeindruckenden Detailtreue und bringt dabei mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, inklusive fesselnder visueller Effekte, noch nie zuvor gesehene Spezies auf den Bildschirm.

Beeindruckt durch fotorealistische visuelle Effekte

Was „Ein Planet vor unserer Zeit“ ausmacht, ist ohne Frage die Kombination von Naturfilmkompetenz, den neuesten Erkenntnissen der Paläontologie sowie modernster Technik. All dies zusammen lässt einen tief in die prähistorische Erde eintauchen, um ihre damaligen Bewohner erleben können. Für „Ein Planet vor unserer Zeit“ setzt das Team der BBC Studios Natural History Unit für die fotorealistischen visuellen Effekte auf die Unterstützung von MPC („König der Löwen“, „Das Dschungelbuch“).

Wer Lust hat, in die faszinierende Welt der Dinos mit der fünfteiligen, zweiten Staffel von „Ein Planet vor unserer Zeit“ abzutauchen, sollte sich den 22. Mai 2023 im Kalender notieren. Denn dann startet die zweite Staffel der Dino-Doku, in der die Musik übrigens unter anderem von Hans Zimmer kommt, auf Apple TV+. Natürlich könnt ihr aktuell die erste Staffel von „Ein Planet vor unserer Zeit“ auf Apple TV+ sehen.

Quelle: moviepilot.de