Die 30 besten Netflix-Serien – Für Serien-Fans ist Netflix mittlerweile zu einer der Topadressen im Streaming-Business geworden. Dies aber nicht nur wegen etlicher eingekaufter Lizenzen von großen Serien-Hits, sondern vielmehr wegen der zahlreichen Eigenproduktionen. Denn hier hat Netflix seit der erstmaligen Ankündigung 2011, eigene Serien auf den Markt zu bringen, bis heute etliche Erfolgs- und Kultserien hervorgebracht.

Direkt mit den ersten „Netflix Original“-Serien im Jahr 2013, ließ der Streaming-Dienst mit unter anderem „Lilyhammer”, „Orange Is the New Black“ und vor allem „House of Cards“ die Muskeln spielen. Seitdem hat Netflix richtig rangeklotzt und wie kein anderer Streaming-Dienst seine Serien-Vita massiv ausgebaut.

Heute stammt ein nicht unbeachtlicher Teil der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre aus dem Hause Netflix wie beispielsweise „Mindhunter“, „Better Call Saul“, „Cobra Kai“, „The Witcher“, „Haus des Geldes“ oder „Stranger Things“ und zuletzt „Squid Game“. Wir zeigen euch in unserem neuen Special, die 30 besten Netflix-Serien aller Zeiten.

Wie immer bei unseren Rankings weisen wir euch darauf hin, dass unsere Bestenliste natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

Platz 30: Dark (2017–2020)

Platz 29: After Life seit 2019

Platz 28: Barbaren (seit 2020)

Platz 27: The Crown (seit 2016)

Platz 26: Ratched (seit 2020)

Platz 25: Marvel's Daredevil (2015-2018)

Platz 24: Narcos (2015-2017)

Platz 23: Locke & Key (seit 2020)

Platz 22: Kingdom (seit 2019)

Platz 21: Black Mirror (2011-2019)