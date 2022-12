Jedes Jahrzehnt hatte seine Serien. Während die 80er und 90er jede Menge Nostalgie mit sich bringen und alle in Jugenderinnerungen schwelgen lassen, gibt es jedoch auch so viele Serien, die vor gar nicht allzu langer Zeit Millionen von Zuschauern begeistert haben. So blicken wir in unserem neuen Men’s Ten auf all die Serien der 2000er, was die Jahre von 2000 bis 2009 umfasst.

Serien, die davor gestartet sind, aber noch in diesem Zeitraum weitergeführt wurden, haben wir in unserem Special nicht berücksichtigt. Es geht schlicht um all jene Serien, die in der Zeit auch erstmals an den Start gingen. Darunter befinden sich allerlei unvergessene Kultserien, die heute noch unzählige Fans begeistern.

Erinnere man sich hier doch nur beispielsweise an Mr. Walter White in „Breaking Bad“, die Biker-Gang „Sons Of Anarchy“ oder das Miniserien-Meisterwerk von Steven Spielberg und Tom Hanks: „Band of Brothers“. Doch es gab noch so viel mehr in den 2000ern, weshalb wir euch nun die 42 besten Serien dieses Jahrzehnts präsentieren.

Wie immer bei unserem Ranking weisen wir euch darauf hin, dass unser Ranking natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

Platz 42. Star Trek: Enterprise (2001–2005)

Platz 41. 30 Rock (2006 – 2013)

Platz 40. Fringe – Grenzfälle des FBI (2008 – 2013)

Platz 39. Vampire Diaries (2009 – 2017)

Platz 38. Lie to Me (2009 – 2011)

Platz 37. The Good Wife (2009–2016)

Platz 36. Six Feet Under – Gestorben wird immer (2001 – 2005)

Platz 35. Nip/Tuck (2003-2010)

Platz 34. Doctor Who (2005)

Platz 33. Firefly – Der Aufbruch der Serenity (2002)

Platz 32. Numb3rs (2005–2010)

Platz 31. Dark Angel 2000–2002