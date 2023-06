„Ein Grund, nicht einzuschalten“: Kandidatin wieder im „Kampf der Realitystars“ dabei? – Der „Kampf der Realitystars“ tobt ungebrochen beim Sender RTL zwei auch im Jahr 2023. Die „Prominenz“ ringt um den mehr oder weniger begehrten Titel des Trash-Formates. In den letzten Folgen tat sich vor allem Sarah Knappick hervor, wusste einiges zu erzählen. Doch nun erwartet die Zuschauer der Sendung eine Überraschung, die keineswegs jedem gefällt. Vor allem eine Teilnehmerin stört sich an den Neuigkeiten.

Denn seit dem 31. Mai ist eine frühere Kandidatin von „Kampf der Realitystars“ gewissermaßen wieder mit an Bord, wenn auch nicht im eigentlichen Wettbewerb, und sorgt dadurch für Furore. Dies wurde vor Ausstrahlung auf dem offiziellen Instagram-Konto des Formats angekündigt. Eine, die darin überhaupt nichts finden kann, ist Emmy Russ. Denn die Rücklehrerin ist das Tattoo-Modell Kate Merlan. Und die war in „Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ im Anschluss an die Sendung zu sehen.

Russ kommentierte das Insta-Posting:

„Ein Grund nicht einzuschalten.“ Allem Anschein nach kriselt es zwischen Merlan und Russ. Mit ihrer Abneigung gegen Tastatur-Modell steht Emmy Russ dabei bei weitem nicht alleine. Auch Nutzer kommentierten die Entscheidung. So schrieb jemand: „Dann lasse ich die Stunde danach dieses Mal aus. Diese Person ist unerträglich.“ Kate Merlan gilt in den Augen vieler Zuschauer laut einem Bericht bei „Watson“ als verlogen. Merlan reagierte bereits in einer Instagram-Story auf die Aussagen von Russ, wetterte zurück:

„Dabei wissen wir ja alle, dass sie die erste ist, die einschaltet, in der Hoffnung, dass ich über sie spreche…“ Russ liebe es demzufolge, über Merlan per Insta-Story zu reden. Sie hoffe darauf, dass sie auf ihre Sticheleien antworte. Der „Kampf der Realitystars“ dürfte angesichts dieser „Stunde nach der Stunde Wahrheit“ noch weitergehen. Sowohl Paul Janke als auch Nico Patschinski sind bereits raus, letzterer krankheitsbedingt. Auch Jéssica Sulikowski musste das Format schon verlassen. „Bild“ zufolge schied am Mittwoch Percival Duke freiwillig gegen Geld aus.

Heraus gewählt wurde von den Zuschauern von KDRS demnach Jay Sirtl. Besonders bitter für Emmy Russ, Aneta Sablik, Eva Benetatou, Sascha Sirtl, Lukas Baltruschat, Bernd Kieckhäben, Serkan Yavuz, Sarah Knappik, Peggy Jerofke und Matthias Mangiapane: Die 50.000 Euro Gewinnsumme am Ende wurden dem „Bild“-Bericht ( https://www.bild.de/unterhaltung/tv/leute/kampf-der-realitystars-emmy-russ-luegt-eiskalt-alle-an-84130304.bild.html ) zufolge um jene 10.000 Euro geschmälert, für die Duke freiwillig ausschied.

Quelle: derwesten.de