"Ein Fest fürs Leben": Erster Trailer zur neuen deutschen Komödie – Christoph Maria Herbst gehört zur ersten Garde im deutschen Film-Business, wenn es um Komödien geht. Denn neben der Kultserie „Stromberg“ hat er in den letzten Dekaden mit etlichen deutschen Komödien für heitere Filmabende gesorgt. Nun steht bald die nächste deutsche Komödie ins Haus, in der Christoph Maria Herbst die Hauptrolle übernommen hat.

Die Rede ist von „Ein Fest fürs Leben“ von Regisseur Richard Huber, in der Herbst den Hochzeitsplaner Dieter spielt. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt im ersten Trailer sehen. In der Ensemblekomödie „Ein Fest fürs Leben“ geht es um den eingangs erwähnten Hochzeitsplaner Dieter. Er ist mittlerweile einfach nur noch massiv genervt von den widersprüchlichen Vorstellungen seiner Kunden und hat die Nase gestrichen voll, weshalb er alles einfach nur noch hinschmeißen will.

Eine Hochzeit mit Hindernissen

Drum nimmt er einen letzten Auftrag an, der den krönenden Abschluss seiner Arbeit darstellen soll. Es soll die „Traumhochzeit“ von Leonie und Lasse in einem malerischen Schloss werden. Wie immer hat Dieter alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Alles ist bereit für das perfekte Hochzeitsfest. Doch bevor Freudentränen und Champagner bei den Gästen fließen, laufen die Vorbereitungen schon vollkommen aus dem Ruder.

Händeringend versucht Dieter mit allen Mitteln, die Katastrophen von der Hochzeitsgesellschaft fernzuhalten und sein bedingt harmonisches Team ist plötzlich zur Improvisation gezwungen, die das Hochzeitsfest ins perfekte Chaos stürzt. Sowohl der Plot als auch der erste Trailer zu „Ein Fest fürs Leben“ zeigen, dass Fans deutscher Komödien hier bald ein neues Kino-Highlight präsentiert bekommen könnten.

Cast & Kinostart

Dies mit einem interessanten Cast stehen nämlich neben Christoph Maria Herbst unter anderen auch Cynthia Micas, Marc Hosemann, Jörg Schüttauf, Johannes Allmayer, Ulrich Brandhoff, Jasmin Shakeri, Anne Schäfer, Mira Benser und David Ali Rashed vor der Kamera.

Wer sich diese wilde Hochzeitskomödie ansehen will, sollte sich den 19. Oktober 2023 vormerken. Denn dann startet „Ein Fest fürs Leben“ in den deutschen Kinos.