Ein Colt für alle Fälle: Kultserie kommt als Kinofilm zurück – Die 80er Jahre haben so viele legendäre Serien hervorgebracht, die bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Eine dieser Kultserien ist unbestritten „Ein Colt für alle Fälle“ („Fall Guy“), die von 1981 bis 1986 lief. Eine grandiose Actionserie mit dem unschlagbaren Lee Majors als Über-Stuntman Colt Seavers sowie dem liebevollen Cousin Howie Munson, Heather Thomas als Jody und natürlich dem ikonischen Pick-Up GMC Sierra Grande.

Nach über drei Dekaden kochten in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte hoch, dass es ein großes Comeback für den legendären Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers geben würde. Unter anderem stand hier eine Verfilmung von „Ein Colt für alle Fälle“ im Raum, mit Dwayne Johnson als möglichem Hauptdarsteller. Doch dies alles verschwand in der Versenkung.

Hollywood-Star Ryan Gosling beerbt Lee Majors

Doch bereits Ende letzten Jahres berichteten australische Medien, dass nun wirklich an einem Kinofilm mit dem Titel „The Fall Guy“ gearbeitet werden würde. Das hat nun alles Hand und Fuß: So wird kein Geringerer als „John Wick“-Regisseur David Leitch der Kultserie ein Comeback bescheren, als Spielfilm auf der großen Leinwand.

In die übergroßen Fußstapfen von Lee Majors wird indes Hollywood-Star Ryan Gosling treten, der in „The Fall Guy“ die ikonische Rolle des Colt Seavers übernehmen wird. Mittlerweile ist auch bekannt, dass David Leitch in seiner Kinoadaption merklich von der Serien-Vorlage abweichen wird. Im Film schlägt sich Colt Seavers nämlich mit Gelegenheitsjobs durch, nachdem er durch einen schweren Unfall nicht mehr als Stuntman arbeiten konnte.

Der Kinofilm wird völlig anders als die Serie

Anders als in der Serie, ist er nicht als Kopfgeldjäger tätig, was man im Film komplett ad acta gelegt hat. Jedenfalls bittet eines Tages Colts Ex-Freundin, die übrigens gespielt wird von Emily Blunt, ihn um Hilfe. Sie ist Regisseurin und dreht gerade an einem neuen Film, der eine Mischung aus „Star Wars“ und „Mad Max“ ist. Für ihren angesagten Hollywood-Star in der Hauptrolle sucht sie händeringend ein Stunt-Double.

Da Colt Seavers ihm ähnlich sieht, soll er diesen Job übernehmen. Auch wenn er körperlich nicht mehr der Alte ist, sagt er zu. Auch mit dem Hintergedanken, mit seiner alten großen Liebe wieder vereint zu sein. Doch dann kommt alles anders. Denn der Hauptdarsteller verschwindet spurlos. Daraufhin macht sich Colt auf, den Schauspieler wiederzufinden, was ihn tief in die Unterwelt von Los Angeles verschlägt.

Warten auf den Trailer zu „The Fall Guy“

Fans der Serie werden bei diesem Plot sicherlich einen dicken Kloß im Hals haben. Auch wenn der Kinofilm somit völlig anders werden wird als die Kultserie, so soll die Action nicht zu kurz kommen. Insbesondere die vielen Stunts, die man in der Serie feierte, wird man auch im Film zu sehen bekommen. Auf der Kinomesse CinemaCon wurde dem dortigen Publikum sogar schon der erste Trailer zu „The Fall Guy“ präsentiert.

Man darf also hoffen, dass der erste Trailer dann auch bald für alle zu sehen sein wird, um einen ersten Eindruck vom neuen Colt Seavers zu bekommen. Stand jetzt soll „The Fall Guy“ dann am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos erscheinen.

