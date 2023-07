Eigenständiges Format: RTL schnappt sich „Stefan Raab“-Shows – Er gehörte zu den Kultmoderatoren im deutschen Fernsehen und hatte eine unvergleichliche TV-Karriere hingelegt. Doch nach mehr als 16 Jahren mit Stefan Raab gab der ehemalige TV-Star 2015 seinen Rückzug aus dem Showbusiness bekannt. Seither wird der Showmaster und das damalige Gesicht von ProSieben von vielen schmerzlich vermisst.

Jedoch leben viele seiner erfundenen Formate bis heute weiter – beispielsweise seine Show „TV Total“, mittlerweile moderiert von Sebastian Pufpaff. Fans dürfen sich jetzt auf zwei weitere Formate freuen, die aus Raabs Ideenschatz stammen. Das sind zum einen „Blamieren oder Kassieren“ sowie „Schlag den Besten“, die sich der Sender RTL geschnappt hat und als eigenständige Shows ausstrahlen wird.

Elton moderiert bald bei RTL

Allen voran „Blamieren oder Kassieren“ wird vielen Raab-Fans noch aus der Kult-Show „TV Total“ bekannt sein, aber auch aus Formaten wie „Schlag den Star“. Die spannenden und vor allem unterhaltsamen Wissensduelle werden in der eigenständigen RTL-Show von Elton moderiert, so wie man es auch zuvor gewohnt war. Man darf gespannt sein, wie erfolgreich die Show werden wird, erzielte der Versuch im letzten Jahr, daraus eine eigene Sendung zu machen, doch nicht nur gute Quoten.



In einem Statement sagte Inga Leschek, ihres Zeichens Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: „Mit dem 'Turmspringen' haben wir bereits ein großartiges Raab TV-Format zu RTL geholt, das wir im nächsten Jahr fortsetzen werden. Dass wir mit 'Blamieren oder Kassieren' und 'Schlag den Besten' bald zwei weitere starke Shows aus seiner Schmiede im Programm haben werden, freut mich als großer Fan von Stefan Raab und seiner Kreativleistung sehr. Zusätzlich macht es uns stolz und glücklich, Elton für beide Formate gewonnen zu haben, der erstmals unsere RTL-Moderatorenriege verstärken wird.“

Bereits im Herbst 2023 soll „Blamieren oder Kassieren“ bei RTL an den Start gehen. Die Show „Schlag den Besten“ folgt dann im ersten Halbjahr 2024.

