Eigener Drago-Film: Spin-off mit Dolph Lundgren in Arbeit – Sylvester Stallone erschuf mit der ikonischen „Rocky“-Reihe ein filmisches Box-Universum, das unter dem Fan-Gütesiegel „Kult“ bis heute verehrt wird. Auch die neue Boxfilm-Reihe „Creed“ mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle ist ein voller Erfolg, auch wenn es diese Filme wohl ohne das „Rocky“-Universum in dieser Form nie gegeben hätte.

Doch davon einmal abgesehen, steht „Creed“ mittlerweile auf eigenen Beinen und begeistert Millionen von Zuschauern. Der jüngste Film „Creed III“, ist diesbezüglich der erfolgreichste Teil der Reihe. So verwundert es nicht, dass Michael B. Jordan, der den dritten Teil inszenierte und vor der Kamera stand, bereits einen vierten Teil offiziell angekündigt hatte. Doch nicht nur das, auch soll die Reihe zu einem „Creed“-Unviersum mit weiteren Filmen und Serien aufgestockt werden.

Sylvester Stallone sauer wegen Drago-Spin-Off

Dazu zählt ebenso ein eigener Film um Papa Ivan (Dolph Lundgren) und Sohnemann Viktor Drago (Florian Munteanu), bekanntlich die beiden großen Rivalen von Adonis und Rocky. Unvergessen ist hierbei natürlich die epische Rolle von Dolph Lundgren in „Rocky IV“ als sowjetische Box-Maschine Ivan Drago. Bereits 2021 sprach Dolph Lundgren darüber, dass man über einen eigenen Film um die Drago-Boxfamilie nachdenken würde.

Im letzten Jahr dann wurde mit Robert Lawton vorläufig auch ein Drehbuchautor gefunden. Eine Geschichte, die Sylvester Stallone so gar nicht gefallen hatte und „Rocky“-Rechteinhaber und Produzent Irwin Winkler sowie dessen Familie öffentlich vorwarf, geldgeile Vampire zu sein, die das „Rocky“-Franchise leer saugen würden. Auch dass man mit Stallone, der das Drehbuch zu „Rocky IV“ schrieb und somit auch die Figur des Ivan Drago erschuf, keine Rücksprache gehalten hatte bezüglich eines eigene Drago-Films, machte den Hollywood-Star so richtig missmutig.

„Also wäre es eine Immigranten- und eine Kämpfergeschichte.“

Glücklicherweise verkrachte sich Sly deswegen nicht mit Lundgren, der gar nicht wusste, dass man Stallone nicht kontaktiert hatte. Während Robert Lawton mittlerweile als Drehbuchautor bereits wieder Geschichte ist, arbeitet man weiter an dem Spin-off. So verriet Dolph Lundgren in einem Interview, das man einen neuen Autor sucht. Auch gab er bereits lose Details über den Drago-Film preis, der unter anderem den Ukraine-Krieg mit einbeziehen will.

Dolph Lundgren: „Ja, MGM hat ein Projekt in Arbeit. Es gab ein Drehbuch, das niemand mochte. Jetzt suchen sie einen neuen Autor, soweit ich weiß, und versuchen, in diese Welt zurückzukehren. Es gab einen Film, den ich gemacht habe, Creed II, und eröffnete tatsächlich in der Ukraine. Jetzt ist es noch interessanter als es 2018 war.

Die Idee war, zurückzugehen und wieder in der Ukraine anzufangen, in Kiew, aber diesmal wütet natürlich der Krieg. Es gibt also einen Grund für Vater und Sohn, nach Amerika zu kommen. Also wäre es eine Immigranten- und eine Kämpfergeschichte. Ich dachte, dass es eine tolle Idee war, aber man muss die richtige Person finden, um den Film zu schreiben und das passiert gerade.“

