Ehemals indizierter Horror-Klassiker: Komplett uncut im Heimkino – Für Fans zählt der Filmemacher und Autor Clive Barker zu den Legenden des Horror-Genres vor allem aufgrund der „Hellraiser“-Filme. Kennern ist natürlich auch ein weiterer seiner Klassiker ein Begriff. Nämlich der Fantasy-Horror „Cabal – Die Brut der Nacht“, Barker’s zweite Regiearbeit nach „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“.

Es ist eines dieser wirklich verrückten und bis heute unterschätzen Creature Features, in dem Monster real werden. Das, was die Fans an diesem Streifen lieben, sind vor allem die handgemachten Effekten und noch mehr diese wahrhaft irren, überaus kreativen Designs, die den Film so von der Masse abheben.

25 Jahre lang auf dem Index

Lange Freude an „Cabal – Die Brut der Nacht“ hatte man jedoch nicht, als er 1990 erschien. Denn nur ein Jahr später landete die ungekürzte Fassung in Deutschland auf dem Index. Es dauerte stattliche 25 Jahre, bis die Sittenwächter die Indizierung endlich wieder aufhoben. Und so ist nun erfreulicherweise nicht nur die ungekürzte Kinofassung wieder erhältlich, sondern auch der Director's Cut zu „Cabal – Die Brut der Nacht“, der satte 19 Minuten länger ist.

Nun steht auch bald das große Heimkino-Comeback dieses Kultfilms an. Denn „Cabal - Die Brut der Nacht“ erscheint komplett uncut am 25. August 2023 als Limited Edition im Mediabook, das sowohl die Kinofassung als auch den Director's Cut beinhaltet. Dieses Mediabook kommt mit fünf unterschiedlichen, und einem herrlichen Ekelcover in den Handel. Die Editionen von „Cabal – Die Brut der Nacht“ enthalten zwei DVDs und zwei Blu-rays.

Das ist „Cabal – Die Brut der Nacht“

Ihr kennt „Cabal – Die Brut der Nacht“ nicht? Nun darum geht es: Aaron Boone ist ein junger Mann, der von Albträumen geplagt wird. In diesen landet er immer wieder in der Stadt Midian inmitten einer Welt jenseits des Todes, jenseits der Vorstellungskraft. Midian ist bevölkert von Monstern und merkwürdigen Kreaturen, genannt „Brut der Nacht“.

Doch sein schlimmster Albtraum steht Aaron Boone noch bevor, als er nämlich als Sündenbock für eine Reihe von Morden auserkoren wird und beschließt, sich im verbotenen unterirdischen Reich von Midian zu verstecken. Die Stadt Midian liegt tief unter dem verlassenen Friedhof verborgen. Bevölkert von den Letzten einer Rasse, welche der Mensch nur aus seinen Alpträumen kennt. Sie versuchen, in Frieden zu leben.

Doch, was der Mensch nicht kennt, muss er vernichten … Von einem geistesgestörten Massenmörder aufgehetzt, stürmen die selbsternannten Hüter der Ordnung die Katakomben Midians. Die „Brut der Nacht“ muss ausgelöscht werden. Die Schlacht um die Stadt Midian beginnt!

Quelle: filmstarts.de