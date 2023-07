Ehe von Amira und Oliver Pocher: Zoff im gemeinsamen Podcast – Es begann mit Gerüchten darum, dass es in der Beziehung von Komiker Oliver Pocher und seiner Frau Amira kriseln soll. Kurz darauf wurden diese von dem Ehepaar kommentiert: In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ berichteten die beiden Medienkommentatoren von der schwierigen Phase ihrer Beziehung. Laut Amira ein Zustand, der schon vor einiger Zeit begann. Nun kam es im jüngsten Podcast gar zum Streit.

In der aktuellen Ausgabe von „Die Pochers“ stand das Thema eines Einbruchs auf dem Plan. Dieser hatte bei Moderatorin Sylvie Meis stattgefunden. Dabei kam das Thema „Handtaschen“ aufs Tapet – und sorgte laut einem Bericht von „Watson“ prompt für Furore. Konkret ging es um einen Diebstahl von Handtaschen bei Silvia Meis, nachdem die Täter eingebrochen waren. Angeblich wurden dabei Accessoires mit einem Wert von insgesamt 800.000 Euro geraubt.

Das wirkte sich thematisch auf die Einleitung von Oliver Pocher aus:

„Sylvie Meis hat keine Handtaschen mehr“, spöttelte der Komiker. Amira Pocher sprang direkt für Meis in die Bresche, gab zurück: „Das ist überhaupt nicht lustig.“ Das wiederum entlockte Oliver Pocher: „Wenn ihr Mädels euch da immer mit euren Handtaschen zeigt, darf man sich nicht wundern, wenn die dann auch irgendwann mal weg sind.“ Auch hinterfragte der Moderator und Comedian die Sinnhaftigkeit, so viele Handtaschen im Besitz zu haben.

Amira konterte: „Das kannst du doch so nicht sagen.“ Statt Handtaschen hätten andere Leute eben Bargeld oder Uhren daheim. Bekannt ist, dass Sylvie Meis früher schon kostspielige Accessoires auch in den sozialen Medien zur Schau gestellt hatte. Oliver Pocher nannte dies im Podcast „selten dämlich“. Dies wiederum entlockte seiner Ehefrau eine deutlich heftigere Reaktion:

„Das ist wieder genau das, was mich an der Gesellschaft und auch an deiner Meinung extrem ankotzt!“

Nur weil Pocher keine Handtasche trage, könne er nicht darüber befinden, ob andere Handtaschen besitzen oder nicht, so die 30-jährige Moderatorin: Denn jeder Mensch habe verschiedene Interessen im Leben. Oliver Pocher gab an der Stelle nicht klein bei, konterte, sein Geld würde er für „Erlebnisse“ ausgeben – wohingegen sich Amira eher für „Outfits“ interessiere. Pocher: „Das ist oberflächlich.“

Dann setzte der Komiker nach: „Das ist aber auch nur so, weil du dir jetzt die Taschen leisten kannst. Vor fünf, sechs Jahren wäre es dir egal gewesen.“ Da eine Ehekrise des Paares nunmehr von Amira angedeutet wurde, könnte sich solchen Worten womöglich weit mehr entnehmen lassen, als Amira und Oliver Pocher zu dem Zeitpunkt bewusst gewesen sein mag.

Quelle: Watson