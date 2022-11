The Rock verrät seinen Essensplan

Dwayne Johnson: The Rock verrät seinen Essensplan – Muskelberg Dwayne Douglas Johnson zählt zu den Fan-Lieblingen Hollywoods, wenn es um satte Action oder spaßige Komödien geht. Wobei der muskelbepackte Hüne vor allem weltweiten Ruhm als Wrestler „The Rock“ erlangte. Aber auch vor der Kamera macht er stets eine gute Figur in Filmen wie „The Scorpion King“, in der „Fast & Furious“-Reihe oder Kino-Blockbustern wie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“.

Der gebürtige Kalifornier ist natürlich auch berühmt-berüchtigt für seinen gestählten Körper und harte Workouts. „The Rock“ verriet nun in einem Interview mit dem Magazin „Men' s Health“ seinen energischen täglichen Ernährungsplan. Diesen hatte er zusammen mit Köchen aber auch mit einem Kraft- sowie Konditionstrainer erarbeitet. Gegenüber „Men' s Health“ erklärte Dwayne Johnson, dass sein Tag mit einem umfassenden Frühstück beginnt.

Dieses beinhaltet neben Eiern auch eine Fleischquelle wie beispielsweise Bisonrind. Hinzu kommen komplexe Kohlenhydrate wie Haferflocken sowie Obst. The Rock wählt hierbei meist Papaya oder Blaubeeren. Dwayne Johnson legt dann um zehn Uhr mit der nächsten Mahlzeit nach. Dieses beinhaltet dann Kohlenhydrate wobei der Hollywood-Star Reis mit Hühnerbrust und Gemüse favorisiert.

Beim Abendessen nimmt der Schauspielhüne gerne Fisch zu sich, gepaart mit anderen Komponenten wie beispielsweise Süßkartoffeln. Nach sechs Tagen folgt dann sein „Cheat-Day“. The Rock verriet im Interview auch, dass er diese strikte Ernährungsweise seinem Vater zu verdanken habe. Johnson: „Er hat mir schon sehr früh beigebracht, nicht zu essen, um die Zunge zu erfreuen, sondern um den Körper zu ernähren.“

Quelle: promiflash.de