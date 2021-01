The Rock überrascht Freund mit großzügigem Geschenk

Dwayne Johnson: The Rock überrascht Freund mit großzügigem Geschenk – Einst besang Franz Beckenbauer „Gute Freunde kann niemand trennen“ und ein jeder von uns kann dies bestätigen. So auch Superstar Dwayne Johnson, der mit seinem Mentor Bruno Lauer aus Kindheitstagen einen Freund fürs Leben gefunden hat. Da ihm Lauer damals zur Seite gestanden hat, macht ihm The Rock nun aus tiefer Verbunden- und Dankbarkeit ein Geschenk.

Klar, man kennt Dwayne „The Rock“ Johnson heute als Hollywood-Star und Wrestling-Legende, die auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken kann. Bei all dem Erfolg ist der Hüne aber immer auf dem Boden geblieben und ist sich seiner Wurzeln bewusst. Denn vor seiner Erfolgsgeschichte stand er nicht auf der Sonnenseite des Lebens.

Als Kind stand er mit seiner Mutter beispielsweise kurz davor, auf der Straße zu landen. Damals nahm ihn der besagte Bruno Lauer auf, wofür Johnson ihm heute noch dankbar ist. Seither sind beide enge Freunde. Um sich im Nachgang noch mal zu bedanken, überraschte Johnson ihn nun mit einem großzügigen Geschenk – einem nagelneuen Truck im Wert von 30.000 US-Dollar.

Diesen Akt der Freundschaft teilte Dwayne Johnson nun per Video auf seinem Instagram-Account. Dort zu sehen ist nicht nur, wie er seinen Kumpel überraschte, sondern Johnson erzählt mit bewegenden Worten auch die Geschichte, die beide verbindet. Unter anderem, dass ihm Lauer dazu verhalf, sein erstes Auto zu kaufen, indem dieser Johnson die letzten 40 Dollar dafür gab.

Eine wirklich tolle Aktion von Dwayne Johnson, Daumen hoch. In diesem Sinne: „Gute Freunde kann niemand trennen!“

Quelle: stern.de