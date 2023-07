Dwayne Johnson: Rekord-Gage für seinen nächsten Film – Dass die Superstars der Filmbranche Hollywoods Millionen verdienen, ist kein Geheimnis. Einer, der mittlerweile zu den Topverdienern zählt, ist Dwayne Johnson, der sich in der letzten Dekade vom ehemaligen WWE-Superstar zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler Hollywoods entwickelt hat.

Laut Informationen von „The Numbers“ haben alle Filme von Dwayne Johnson insgesamt über 12,5 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Finanziell richtig lukrativ dürfte für den Schauspiel-Star sein nächster Film „Red One“ werden. Denn laut Angaben des „Puck“-Journalisten Matthew Belloni erhält Johnson für den Action-Comedy-Streifen mit Chris Evans und J.K. Simmons eine rekordverdächtige Gage.

Höchste Gage, die Dwayne Johnson jemals für eine Rolle erhalten hat

Für den Film von den Amazon Studios, der noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll, erhält Dwayne Johnson demnach eine Gage von satten 50 Millionen US-Dollar. Diese Summe wäre zugleich die höchste Gage, die der Hollywood-Star jemals für eine Rolle erhalten hat. Bis dato verdiente Johnson am meisten mit „Jumanji: The Next Level“ sowie dem Netflix-Film „Red Notice“, für die er jeweils rund 23,5 Millionen US-Dollar erhalten haben soll.

Ähnlich gewinnbringend waren auch seine Rollen in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ (20 Millionen US-Dollar), „Jungle Cruise“ (22 Millionen US-Dollar) sowie Black Adam, wo Johnson eine Gage von 22,5 Millionen US-Dollar einstrich. Mit den kolportierten 50 Millionen würde Dwayne Johnson dann sogar ganze zehn Millionen US-Dollar über den bisherigen Rekordhaltern liegen.

Das sind zurzeit noch Robert Downey Jr. für seine Rolle in „Captain America: Civil War“ sowie Will Smith für „King Richard“, die beide mit einer Entlohnung von 40 Millionen US-Dollar gesegnet wurden.

Nachfolgend zeigen wir euch die zehn höchstbezahlten Schauspieler Hollywoods und deren Gage für ihre Rolle in einem Film.

01. Robert Downey Jr. (Captain America: Civil War) – 40 Millionen US-Dollar

02. Will Smith (King Richard) – 40 Millionen US-Dollar

03. Johnny Depp (Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten) – 35 Millionen US-Dollar

04. Will Smith (Emancipation) – 35 Millionen US-Dollar

05. Keanu Reeves (The Matrix Reloaded/The Matrix Revolutions) – 30 Millionen US-Dollar

06. Mel Gibson (Lethal Weapon 4) – 30 Millionen US-Dollar

07. Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up) – 30 Millionen US-Dollar

08. Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) – 30 Millionen US-Dollar

09. Arnold Schwarzenegger (Terminator 3) Rise of the Machines: – 29.25 Millionen US-Dollar

10. Robert Downey Jr. (Avengers: Endgame) – 20 Millionen US-Dollar

Quelle: thedirect.com