Dwayne Johnson plant Reboot von "The Scorpion King"

Dwayne Johnson plant Reboot von "The Scorpion King" – „Die Mumie“-Reihe gehört mit insgesamt drei Teilen zu den unterhaltsamen und beliebtesten Filmen im Fantasy-Action-Genre. Auch der Ableger „The Scorpion King“ aus dem Jahre 2002 bot spaßige Unterhaltung. Das Besondere hierbei: Film- und Wrestling-Fanliebling Dwayne „The Rock“ Johnson war hier nicht nur in seiner ersten großen Rolle zu sehen – diese verhalf ihm zugleich zum großen Hollywood-Durchbruch als Schauspieler.

Nun möchte Johnson diesem beliebten Fantasy-Action-Abenteuer einen Reboot verleihen. Es soll eine moderne Neuauflage, wobei Johnson selbst aufgrund all seiner Projekte wohl nur als Produzent in Erscheinung treten wird. Wobei, dass er noch mal in die Hauptrolle schlüpft, ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn die Chancen nicht groß sind.

Aktuell gibt es leider noch keine Details zur Story. Was man hingegen weiß: Dass die Neuauflage nicht wie im Original in der heutigen Zeit spielen soll. Das hat das Reboot zu „Die Mumie“ auch schon versucht, den Plot in die Moderne zu hieven – und ist daran allerdings sang- und klanglos gescheitert. Aber vielleicht macht die Neuauflage zu „The Scorpion King“ es ja besser.

Die Fanbase für den Scorpion King ist jedenfalls riesig. Schließlich war der Kinohit 2002 ein voller Erfolg, der sogar vier Heimkino-Sequels nach sich zog. Den letzten Ableger gab es mit „The Scorpion King: Book of Souls“ im Jahre 2018. Laut Dwayne Johnson sei es nun aber an der Zeit für einen Neustart, weshalb er sich um den Reboot bemüht.

Johnson: „The Scorpion King war meine erste große Rolle auf der Leinwand. Darum ist es mir eine besondere Ehre, diese coole Mythologie einer ganz neuen Generation näherzubringen. […] Wie es der Film bei meiner Karriere getan hat, soll The Scorpion King nun auch anderen hart arbeitenden Schauspielern dabei helfen, in dieser Branche Fuß zu fassen.“

Wir sind sehr gespannt und halten euch hier natürlich auf dem Laufenden!

Quelle: blairwitch.de