Dwayne Johnson: Fortsetzung eines seiner besten Action-Filme – Muskelberg, Superstar und Wrestling-Ikone Dwayne „The Rock“ Johnson gehört seit Jahren zu den Fanlieblingen Hollywoods. In seiner Karriere hat der glatzköpfige Hüne schon so einige Kultstreifen und Bombast-Blockbuster veröffentlicht. Kein Wunder, denn der Hollywood-Veteran zählt zu den am härtesten arbeitenden Schauspielern, hat eigentlich immer irgendwelche Projekte vor der Brust.

Filmtechnisch bedeutet dies, dass Fans sich in den kommenden Jahren auf einige Streifen mit The Rock freuen dürfen, stecken doch einige Blockbuster in seiner Pipeline. Um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, auf was man sich „Dwayne Johnson“-technisch in Zukunft freuen darf, zeigen wir euch in den kommenden Zeilen, welche Filme derzeit in Planung sind.

San Andreas und Co.

Und so wird es den Hollywood-Star sehr wahrscheinlich wieder in der Rolle des Rettungsfliegers Ray Gaines geben, denn derzeit plant man eine Fortsetzung zu „San Andreas“, der 2015 für bildgewaltige Katastrophen-Action sorgte. Dies berichtete Regisseur Hiram Garcia gegenüber „Screen Rant“. Und auch The Rock selbst sowie Alexandra Daddario liebäugelten öffentlich mit einem neuen „San Andreas“-Teil.

Sicher hingegen ist der Action-Comedy-Streifen „Red One“ mit Dwayne Johnson, Chris Evans und J.K. Simmons, der noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll. Darüber hinaus sind drei weitere Filmprojekte in Planung, auch wenn es dazu bis dato nur spärliche Informationen gibt. So soll die TV-Serie „Doc Savage“ mit The Rock kommen. Außerdem steht immer noch „Big Trouble In Little China“ auf dem Zettel, der bereits vor satten acht Jahren angekündigt wurde.

Dwayne Johnson als König von Hawaii

Zu guter Letzt soll Dwayne Johnson die Hauptrolle in „The King“ übernehmen, in welchem er als König Kamehameha die Inseln von Hawaii im 18. Jahrhundert vereinen soll. Wie man sieht, wird es ganz sicher um den beliebten Hollywood-Star auch in den kommenden Jahren nicht langweilig werden, zumal mit einer Fortsetzung von „San Andreas“ auch richtiges Spektakel-Kino dabei sein dürfte.